Как подготовить авто к зиме: десять вещей, которые водители часто забывают проверить

Как подготовить автомобиль к зиме / © pexels.com

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Чтобы зимние поездки были более безопасными, следует заранее проверить техническое состояние машины и подготовить необходимые вещи для непредвиденных ситуаций. Рассказываем, как подготовить автомобиль к зиме и на какие десять пунктов обратить внимание, прежде всего.

Установите зимние шины и проверьте их состояние

Летние шины теряют часть своих свойств при низких температурах, поэтому для зимней эксплуатации следует выбрать соответствующий комплект резины. Зимние шины лучше приспособлены к холодному покрытию и обеспечивают необходимое сцепление при соответствующих дорожных условиях.

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Перед установкой проверьте глубину протектора, отсутствие трещин, порезов и других повреждений. Также обратите внимание на равномерность износа шин. Если протектор стерт или повреждена резина, ее нужно заменить.

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Не забывайте контролировать давление колеса: его следует измерять на холодных шинах и сравнивать с рекомендациями производителя автомобиля.

Ориентир для сезонной замены — среднесуточная температура около +7 °C и ниже. В то же время следует учитывать прогноз погоды, ведь первые заморозки могут наступить раньше, чем ожидается.

Убедитесь, что аккумулятор выдержит морозы

В холодную погоду двигателю сложнее запускаться, а аккумулятор теряет часть доступной мощности. Поэтому батарея, которая осенью работала без заметных проблем, может подвести во время первых морозов.

Проверить состояние аккумулятора следует перед началом холодного сезона, особенно если он уже несколько лет в эксплуатации. Поводом для диагностики также медленное вращение стартера, трудности с запуском двигателя и заметное тускление фар.

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На СТО может быть измерено напряжение, уровень заряда и пусковой ток. Если аккумулятор исправен, но разряжен, необходимо выяснить причину и при необходимости зарядить его.

Отдельно осмотрите клеммы: они должны быть чистыми, без окисления, а контакты — надежно закрепленными.

Проверьте моторное масло и антифриз

Перед зимой следует убедиться, что моторное масло отвечает требованиям производителя и не требует замены по пробегу или сроку использования. Ее вязкость влияет на смазку деталей во время холодного запуска, поэтому использовать нужно смазочное масло с соответствующими характеристиками.

Также проверьте уровень антифриза и его способность защищать систему охлаждения от замерзания при ожидаемых температурах. Если жидкость давно не изменялась, ее характеристики неизвестны или уровень регулярно снижается, обратитесь к специалистам.

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Важно: проверять уровень охлаждающей жидкости следует на холодном двигателе. Открывать крышку горячей системы охлаждения опасно из-за риска ожогов.

Не следует доливать случайную жидкость или смешивать разные типы антифриза без проверки их совместимости.

Замените летний стеклоомыватель и проверьте дворники

Зимой лобовое стекло быстро загрязняется из-за снега, слякоти и дорожных реагентов. Если обзорность ухудшается, водителю сложнее вовремя подмечать препятствия и оценивать ситуацию на дороге.

До морозов замените летнюю жидкость стеклоомывателя на зимнюю, которая выдерживает прогнозируемые температуры. Также проверьте, исправны ли форсунки и не осталась ли летняя жидкость в системе.

Осмотрите щетки стеклоочистителей. Если они покидают полосы, пропускают участки стекла или скрипят, лучше установить новые. Изношенные дворники особенно неудобны во время мокрого снега и продолжительных осадков.

Убедитесь, что печка и обдува стекла работают исправно

Система отопления помогает поддерживать комфортную температуру в салоне, но ее другая важная функция — устранять запотевание окон. Если обдува работает плохо, видимость может существенно ухудшиться уже в начале поездки.

Проверьте работу вентилятора на разных скоростях, подачу теплого воздуха и режимы обдува лобового стекла. Если салон прогревается слишком медленно, окна постоянно запотевают или двигатель не поддерживает привычную рабочую температуру, требуется диагностика.

Не откладывайте ремонт отопления до сильных морозов: зимой ее неисправность может создавать дополнительные трудности во время каждой поездки.

Протестируйте тормоза, освещение и подвеску

На скользкой дороге исправность тормозной системы и рулевого управления имеет особое значение. Перед зимой проверьте тормозные колодки и диски, уровень тормозной жидкости и работу стояночного тормоза.

Если во время торможения автомобиль отклоняется в сторону, возникает вибрация или слышны необычные звуки, обратитесь на СТО. Не следует самостоятельно откладывать диагностику неисправностей, влияющих на управляемость машины.

Отдельно проверьте фары, стоп-сигналы, указатели поворота и другие световые приборы. Зимой световой день короче, а осадки и туман усугубляют видимость. Фары нужно регулярно очищать от грязи и снега.

Также стоит осмотреть подвеску и рулевое управление, особенно если автомобиль начал хуже удерживать дорогу или появились посторонние звуки.

Осмотрите патрубки, ремни и кузов

Мороз может усугубить состояние уже изношенных резиновых деталей. Поэтому перед зимой проверьте патрубки, уплотнения и приводные ремни. Трещины, вздутие, следы утечки технических жидкостей или заметное повреждение деталей — повод для осмотра в мастерской.

Не менее важно позаботиться о кузове. Зимой на дорогах используют соль и другие реагенты, способствующие коррозии металла. Особенно уязвимы участки со сколами краски, поврежденным защитным покрытием и накоплением грязи.

Перед холодным сезоном помойте автомобиль, уделите внимание порогам и колесным аркам, осмотрите лакокрасочное покрытие. При необходимости устраните повреждения и используйте соответствующие средства защиты кузова.

Позаботьтесь о топливе и проверьте полный привод

Владельцам дизельных автомобилей нужно убедиться, что горючее соответствует сезонным условиям. Летний дизель при низких температурах может образовывать парафиновые кристаллы, затрудняющие прохождение горючего через фильтр. Это может привести к запуску двигателя или его работе.

Поэтому в холодный сезон используйте дизельное топливо соответствующего класса и заправляйтесь на надежные АЗС.

Если автомобиль имеет полный привод, проверьте его работу перед зимой и обратите внимание на предупреждение бортовой системы. Не стоит ждать первой сложной ситуации на заснеженной дороге, чтобы выявить неполадку.

В то же время, полный привод не отменяет необходимости устанавливать соответствующие шины и соблюдать безопасную скорость. Он может облегчить трогание на скользкой поверхности, но сам по себе не сокращает тормозной путь на льду.

Соберите зимний набор для автомобиля

Даже исправная машина может застрять в снегу или остаться с разряженным аккумулятором. Чтобы быть готовым к таким случаям, предварительно проверьте содержимое багажника.

Для зимних поездок следует иметь:

скребок для льда и щетку для снега;

фонарик и запасные батарейки или заряженный аккумуляторный фонарь;

перчатки и тёплая одежда;

буксировочный трос;

пусковые провода или совместное пусковое устройство;

знак аварийной остановки;

небольшую лопату;

заряженный телефон и кабель для подзарядки.

Для длительных поездок за пределами города можно дополнительно взять теплое одеяло, воду и небольшой запас необходимых вещей. Состав набора зависит от маршрута и погодных условий.

Убедитесь, что все предметы исправны, а необходимые средства доступны без продолжительного поиска. Размораживатель замков лучше носить с собой, а не оставлять в салоне.

Защитите дверные уплотнители и замки от замерзания

После мытья, дождя или мокрого снега влага может оставаться на резиновых уплотнителях и механизмах замков. Когда температура опускается ниже нуля, вода замерзает, поэтому дверь бывает сложно открыть.

Перед морозами очистите уплотнители от грязи и при необходимости обработайте их специальным средством, совместимым с резиной. Также можно заранее приготовить размораживатель для замков.

После мытья автомобиля протрите доступные участки двери и уплотнители досуха. Если дверь все же примерзла, не тяните ее с силой и не используйте кипяток для размораживания стекла: резкое изменение температуры может повредить его.

FAQ

Когда нужно готовить автомобиль к зиме?

Начинать подготовку следует осенью, до наступления стабильных холодов. Ориентируйтесь на прогноз погоды: когда среднесуточная температура приближается к +7 °C, пора задуматься об установке зимних шин. Проверку аккумулятора, тормозов, технических жидкостей и отопления лучше провести заранее, чтобы при необходимости успеть устранить неисправности.

Что обязательно должно быть в автомобиле зимой?

В машине следует иметь щетку для снега, скребок для стекла, фонарик, перчатки, буксировочный трос, знак аварийной остановки и пусковые провода или совместное пусковое устройство. Для дальних поездок уместны теплая одежда, одеяло и зарядное устройство для телефона. Комплектацию следует адаптировать к продолжительности маршрута, погоде и условиям движения.

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