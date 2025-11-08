ТСН в социальных сетях

Как подготовить газон к зиме: главные советы перед первыми заморозками

Газон тоже нуждается в подготовке к зиме. Эксперты рассказали, когда пересевать, как удобрять и почему не стоит косить слишком коротко.

Автор публикации
София Бригадир
Газон осенью

Газон осенью / © Credits

Когда температура опускается, большинство хозяев заботятся о деревьях, цветах и кустах, но часто забывают о газоне. А зря — он также нуждается в подготовке к холодам, особенно если трава была пересеяна осенью и только начала всходить.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Эксперты отмечают: зрелые газоны обычно выдерживают морозы без проблем. Однако молодые или неукоренившиеся участки стоит уберечь от холода — накрыть морозостойкой тканью, старой простыней или слоем соломенной мульчи.

Когда и как пересевать газон

Лучшее время для пересева — за четыре-шесть недель до прогнозируемых заморозков. Это дает молодой траве возможность укорениться до снижения температуры. Если же вы не успели сделать это вовремя, поможет «посев в состоянии покоя»: семена высевают прямо перед морозами, и естественные циклы замерзания-оттаивания зимой способствуют весенним всходам.

Уход за газоном осенью

Чтобы газон оставался здоровым, важно обеспечить доступ воды и питательных веществ к корням. Для этого проводят аэрацию или удаляют налет, когда земля еще не промерзла. Для газонов холодного сезона это обычно сентябрь-октябрь, тогда как теплолюбивые сорта лучше обрабатывать в конце весны или в начале лета.

Удобрения также следует вносить до первых морозов. Сентябрь — оптимальное время для подкормки, но легкое удобрение возможно и позже, главное — сделать это перед полным промерзанием почвы.

Сокращение высоты травы перед холодами может повредить газону. Не нужно косить слишком коротко, ведь это делает траву более уязвимой к стрессу и грибковым болезням. Лучше придерживаться привычной высоты скашивания.

Перед замерзанием почвы следует очистить газон от опавших листьев, веток, шлангов или садовых игрушек. Толстый слой листьев может перекрыть доступ воздуха, вызвать загнивание и появление плесени.

Вместо того чтобы полностью убирать листья, их можно измельчить газонокосилкой — мелкие кусочки быстро разложатся и будут обогащать почву органическими веществами.

Перед зимой стоит постепенно сократить полив, ведь в холодное время почва удерживает влагу дольше и это может повредить корни. Если у вас установлена система автоматического орошения, эксперты советуют слить из нее воду, чтобы избежать замерзания труб.

Не стоит ходить по замерзшему газону, ведь тогда ее стебли становятся хрупкими и ломкими. Частое хождение или нагрузка могут уплотнить почву и повредить дерн.

Напомним, ранее мы сообщали, когда и как сажать укроп, как подготовить почву и семена, чем укрыть грядку, чтобы урожай был обильным и ароматным.

