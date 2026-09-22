Как подготовить грядку под озимый чеснок: что и когда внести в почву осенью рассказали огородники

Готовим грядку под озимый чеснок

Реклама

Чтобы озимый чеснок хорошо рос и сформировал большие головки, важно правильно подготовить место для посадки. Что нужно сделать перед посадкой чеснока с почвой, рассказали опытные огородники.

Когда готовить грядку под озимый чеснок

Грядку под озимый чеснок лучше всего подготовить примерно за 2 недели до посадки. За это время перекопанная почва успеет осесть, и зубчики после высадки будут оставаться на нужной глубине.

Реклама

Если подготовить землю заранее не удалось, сделать это можно непосредственно перед посадкой. В таком случае сначала вносят необходимые удобрения, перекапывают и разравнивают грядку, а затем уже высаживают чеснок.

Реклама

То есть откладывать посадку только потому, что грядку не подготовили через несколько недель, не обязательно. Главное — перед высадкой должным образом обработать почву и внести необходимые удобрения.

Сколько перегноя внести под озимый чеснок

Перед перекопкой грядки внесите 6–8 кг хорошо перепревшего навоза на 1 квадратный метр. Равномерно распределите его по всей площади, где планируете высаживать озимый чеснок.

Перепревший навоз обеспечивает почву органическим веществом и улучшает его структуру. Земля становится пухлее, благодаря чему создаются лучшие условия для развития корневой системы. Для чеснока это особенно важно, в плотной почве корням сложнее разрастаться, получать воду и питательные вещества.

Используйте именно хорошо перепревший навоз. Свежую органику непосредственно перед посадкой озимого чеснока вносить не следует.

Реклама

Сколько суперфосфата внести под озимый чеснок

Кроме органики, во время осенней подготовки грядки используют суперфосфат — 30 г на 1 квадратный метр.

Это фосфорное удобрение. Фосфор участвует во многих процессах жизнедеятельности растений и, в частности, важен для формирования и развития корневой системы. Для озимого чеснока это имеет значение, поскольку после посадки зубчики должны укорениться до наступления устойчивых морозов.

Суперфосфат равномерно рассыпается по поверхности грядки перед перекапыванием. Увеличивать его количество без надобности не стоит. Потребность в фосфорных удобрениях зависит от состава почвы и их обеспеченности питательными элементами.

Зачем вносить гранулированную золу

Еще один компонент — гранулированное удобрение на основе золы, полученной после сжигания растительных остатков подсолнечника. Норма внесения составляет 30 граммов на 1 квадратный метр.

Реклама

Зола содержит минеральные элементы, а гранулированная форма удобна для равномерного внесения. Обычная порошкообразная зола очень легка и в ветреную сухую погоду может разлетаться по участку. Гранулы более тяжелые, поэтому их проще распределить по грядке.

В почве под действием влаги гранулы постепенно разрушаются. На этот процесс влияют осенние дожди, талая вода весной и дальнейшее увлажнение земли.

При этом гранулированная форма не означает, что питательные вещества вообще не будут перемещаться вместе с водой в более глубокие слои. Это зависит от количества осадков, свойств почвы и состава удобрения.

Сколько всего удобрений нужно на квадратный метр

Итак, на 1 квадратный метр грядки нужно:

хорошо перепревший навоз — 6–8 кг;

суперфосфат — 30 г;

гранулированное удобрение на основе золы подсолнечника — 30 г.

Все компоненты равномерно распределяют по участку перед перекапыванием.

Эти нормы не следует считать универсальными для любой почвы. Необходимое количество удобрений зависит от его состава, кислотности и обеспеченности питательными веществами. Поэтому увеличивать дозировку, в частности суперфосфата, «про запас» не нужно.

На какую глубину перекапывать грядку

После внесения органических и минеральных удобрений землю перекапывают на глубину примерно 15-20 см. При перекапывании удобрения перемешиваются с почвой, а большие и плотные комья земли разбиваются.

В результате верхний слой должен стать достаточно рыхлым. Это важно для развития корневой системы чеснока, особенно если земля на участке тяжелая и склонная к уплотнению.

После перекапывания грядку разравнивают. Если землю подготовили непосредственно перед высадкой, можно формировать строки и переходить к посадке озимого чеснока.

Новости партнеров