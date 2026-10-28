Как подготовить хризантемы к зиме: нужно ли обрезать цветы осенью

Уход за хризантемами

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Хризантемы цветут до поздней осени, потому в зиму они заходят истощенными. Чаще кусты гибнут не от самых морозов, а от оттепелей, застоя талой воды и отсутствия снега.

Чтобы растения успешно пережили зиму и весной быстро двинулись в рост, специалисты советуют выполнить несколько обязательных шагов:

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Нужно ли обрезать хризантемы на зиму

Осенняя обрезка является обязательным этапом ухода за хризантемами, хотя среди садоводов иногда возникают споры по поводу его сроков. Удаление надземной части необходимо по нескольким практическим причинам:

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Оставленные на зиму увядшие цветы и сухие листья создают идеальные условия для размножения грибковых спор и укрывательства вредителей. Кроме того, под тяжестью мокрого снега или лей во время оттепелей длинные стебли ломаются и расщепляются у самой корневой шейки, что провоцирует загнивание подземной части.

Процедуру обрезки выполняют только после того, как куст полностью закончит цветение или после первых ощутимых заморозков, повреждающих лепестки. Раньше этого делать не стоит, ведь зеленые побеги все еще участвуют в фотосинтезе и перенаправляют питательные вещества в корни.

Во время процедуры стебли укорачивают секатором, оставляя пни высотой от 10 до 15 сантиметров от земли. Эти остатки побегов выполняют важную роль, они помогают удерживать снежный слой непосредственно над кустом и служат отличным ориентиром расположения растения весной. Инструмент для обрезки обязательно дезинфицируют после обработки каждого отдельного куста, чтобы предотвратить перенос возможных инфекций.

Подкормка хризантем и эредзимный полив

Подготовка хризантем к предстоящим морозам начинается задолго до первых заморозков — еще в конце лета или начале сентября. В настоящее время важно полностью пересмотреть состав питания кустов.

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Основой осеннего рациона становятся фосфорные и калийные удобрения. Фосфор стимулирует укрепление корневой системы, а калий отвечает за повышение плотности тканей и накопление сахаров в клетках, что делает растение более устойчивым к замерзанию. Одновременно со второй половины лета по уходу полностью изымают любые азотные соединения. Азот провоцирует наращивание свежей зеленой массы и подземных побегов, которые не успеют одеревенеть до морозов, неизбежно погибнут и создадут очаг для развития гнили.

Непосредственно перед наступлением постоянных отрицательных температур обязательно выполняют влагозарядный полив. Под каждый взрослый куст выливают не менее 5 литров воды. Глубоко увлажненная почва промерзает значительно медленнее и равномернее, чем сухая, создавая надежную природную термозащиту для восстановительных почек, расположенных в верхнем слое земли.

Морозостойкие хризантемы: какие сорта зимуют в саду

Все сорта хризантем существенно отличаются по способности противостоять минусовым температурам. По этому признаку их делят на две основные группы, каждая из которых требует собственного подхода:

Зимостойкие виды (корейские хризантемы или «дубки»)

Самыми выносливыми считаются мелкоцветные корейские хризантемы, народное название которых — «дубки» (из-за формы листьев, напоминающих дубовые). Их соцветия обычно достигают в диаметре от 2 до 8 сантиметров, а сами растения легко выдерживают понижение температуры в открытом грунте. Среди самых популярных морозостойких сортов выделяют:

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Rubra — яркий сорт с насыщенными красно-розовыми цветами, высотой около 50-60 см.

Bella Gold — компактный куст высотой 35–45 см с золотисто-оранжевыми соцветиями.

Solar — светло-желтая хризантема с длительным периодом цветения.

Carmen и Monaco — насыщенные темно-красные и бордовые сорта с высокой выносливостью к непогоде.

Благодаря мелкому размеру цветков эти сорта накапливают меньше влаги во время осенних дождей, быстрее просыхают и переносят первые заморозки. Для их успешной зимовки достаточно стандартной обрезки, окучивания грунтом и легкого мульчирования сухими листьями или лапником.

Нежные сорта, требующие выкапывания

Шаровидные хризантемы (мультифлора), крупноцветковые гибриды, карликовые формы и нежные европейские сорта не приспособлены к промерзанию почвы. Осенью их обязательно выкапывают с комом земли, пересаживают в технические контейнеры или ящики и переносят в прохладное, хорошо вентилируемое помещение. Идеальным местом для хранения является подвал или погреб со стабильной температурой в пределах от 2 до 6 градусов тепла, где земляной ком в емкостях лишь изредка слегка увлажняют.

Защита корневой шейки и сооружение укрытия

Сразу после обрезки поверхность вокруг каждого куста, остающегося в открытом грунте, окучивают сухой рыхлой почвой, созревшим перегноем или нейтральным торфом на высоту около 10 сантиметров. Это предотвращает обнажение и промерзание самого уязвимого места хризантемы ее корневой шейки.

В регионах с суровым климатом или угрозой бесснежных морозов для кустов создают дополнительные защитные конструкции. Поверх навернутого грунта и лапника устанавливают деревянные ящики или низкие дуги, на которые натягивают дышащий материал — плотное агроволокно или спанбонд. Такая конструкция обеспечивает надежную воздушную прослойку и сглаживает резкие температурные скачки.

При этом категорически запрещается использовать для укрытия хризантем полиэтиленовую пленку, рубероид или другие плотные синтетические материалы, не пропускающие воздух. Во время первых осенних или зимних оттепелей под пленкой мгновенно образуется конденсат и возникает парниковый эффект. Отсутствие вентиляции приводит к выпреванию почек и развитию гнили, из-за чего растения погибают гораздо быстрее, чем от воздействия низкой температуры.

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