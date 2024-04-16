Как подготовить изюм для паски: нужно ли его перед этим мыть

Рыхлая и вкусная паска с изюмом — традиционная пасхальная выпечка, которую готовят украинцы к празднику. Однако многие задумываются, нужно ли мыть изюм перед добавлением в тесто?

Прежде всего, нужно понять, когда добавлять изюм в паску? Обычно изюм и цукаты добавляют тогда, когда тесто уже увеличилось вдвое.

Как подготовить изюм в паску

Перед тем, как добавлять изюм в тесто для паски, его нужно замочить в воде или небольшом количестве лимонного сока на 30-40 минут. Когда-то хозяйки обычно ошпаривали продукт, чтобы он стал более мягким. Однако из-за высокой температуры некоторые ценные ингредиенты, содержащиеся в нем, исчезают.

Если вы никуда не торопитесь, лучше все-таки выбрать вариант без термической обработки.

В чем можно замачивать изюм

Большинство кулинаров советует замачивать изюм в обычной воде. Однако можете также выбирать лимонный сок, чай, молоко. Если вы знаете, что паску не будут пробовать дети, можно приготовить так называемый "пьяный изюм". Его на 30-40 минут замачивают в чистой водке или коньяке.

Сами по себе изюм достаточно сладкий, а потому лучше не выбирать ароматизированные ликеры или сладкие соки. Ведь они придадут еще большую сладость.

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