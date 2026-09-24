Как подготовить погреб к зиме: три этапа, которые помогут сохранить урожай

Как подготовить погреб к зиме

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Осень — время уборки урожая и подготовки запасов на зиму. Картофель, морковь, свекла, яблоки и другие овощи и фрукты нужно не только вовремя собрать, но и создать для них соответствующие условия хранения.

Поэтому еще до того, как урожай окажется в погребе, само помещение нужно привести в порядок. Сырость, остатки прошлогодних запасов и плесень могут способствовать порче овощей и фруктов. Пока погреб пуст, его гораздо проще очистить, просушить и подготовить к новому сезону.

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Как подготовить погреб к зиме

Первый этап — уборка и просушка

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В первую очередь погреб полностью увольняют: выносят остатки прошлогодних запасов, ящики, банки, съемные полки и другую тару. Испорченные овощи выбрасывают, а если есть следы грызунов, проблему нужно устранить до закладки нового урожая.

Полки, стеллажи и ящики очищают щеткой, при необходимости моют водой с хозяйственным мылом или средством, подходящим для соответствующего материала. Съемные деревянные конструкции лучше вынести наружу для просушки.

Пустой погреб внимательно осматривают. Особое внимание следует уделить углам, стыкам, потолку и местам, где появляется конденсат.

Одновременно проверяют вентиляцию, каналы очищают от паутины и мусора, препятствующего движению воздуха. Если внутри сыро, помещение нужно хорошо просушить. Для этого используют естественное проветривание или вентилятор. Дополнительно можно поставить емкости с солью или использовать сухие опилки для поглощения влаги, заменяя их по мере увлажнения.

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Второй этап — удаление плесени и дезинфекция

Если на стенах, потолке или деревянных конструкциях есть плесень, видимый налет сначала счищают щеткой или шпателем. Особенно тщательно очищают углы, швы и стыки. Работать нужно в перчатках и защите для органов дыхания, чтобы не вдыхать частицы плесени.

После механической очистки поверхности можно обработать подходящим дезинфицирующим средством. Один из традиционных вариантов — медный купорос. Однако универсальной пропорции для всех случаев нет, в разных рекомендациях концентрация отличается. Поэтому раствор следует готовить в соответствии с инструкцией конкретного препарата, а не увеличивать его прочность по своему усмотрению.

Возделывают стены, потолок, пол, углы и другие места, где была плесень. Деревянные полки и ящики также осматривают, пораженные участки очищают, после чего применяют средство, разрешенное для этого материала. После дезинфекции погреб оставляют открытым до полного высыхания. Различные химические средства не следует самостоятельно смешивать между собой.

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Третий этап — побелка

Когда очищенные поверхности полностью высохли, можно переходить к побелке. Для погребов традиционно используют гашеную известь, которая после нанесения создает щелочную среду, неблагоприятную для многих микроорганизмов.

Чаще всего предлагают такой раствор — на 10 л воды берут 3 кг гашеной извести, 100 г медного купороса и 100 г поваренной соли. Соль добавляют, чтобы высохшее покрытие лучше держалось и меньше осыпалось.

В то же время, пропорции таких смесей в разных рекомендациях отличаются. Поэтому для готовых известковых и дезинфицирующих препаратов нужно придерживаться именно инструкции производителя.

Побелку наносят на сухие стенки в два слоя. Между ними выдерживают интервал примерно 3–4 часа, чтобы первый слой подсох. Потолок отделывают последним.

Когда можно закладывать овощи

После завершения всех работ погреб не нужно сразу заполнять, а перед этим проветрить примерно 3 дня. При использовании готовых препаратов срок проветривания определяют по их инструкциям.

Когда поверхности полностью высохнут, сухие полки и ящики поворачивают на место и можно заносить овощи и фрукты.

В течение зимы погреб желательно периодически осматривать. Если снова появляется конденсат или плесень, нужно проверить вентиляцию и найти причину избыточной влаги. Одновременно перебирают запасы и убирают овощи и фрукты, которые начали портиться.

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