Как подготовить розы к зиме: обрезка, обработка, укрытие

Чтобы розы в следующем году радовали нас пышным цветением, они нуждаются в уходе.

Рассказываем, что нужно сделать с розами осенью

Как обрезать розы осенью

Прежде всего необходимо срезать все оставшиеся бутоны, вырезать все не вызревшие слабые побеги, растущие в середину куста. Они обычно мягкие с бордовым оттенком и зелеными шипами.

Все листья из кустов необходимо удалить и сжечь. Это необходимо для профилактики черной пятнистости и других грибковых заболеваний растения. Во-вторых, листья под укрытием могут загнить и заразить гнилью все растение.

формовочную обрезку осенью производить не нужно. Весной будет видно, что на розе нужно срезать.

Осенью нужна только санитарная обрезка. Обрезка заключается в удалении отцветших кистей, не одревесневших побегов и тонких ветвей, растущих внутрь культуры. Оставшиеся ветки следует укоротить так, чтобы их удобно было укрыть от морозов.

Почвенные сорта не обрезают, ограничиваются только удалением цветов.

Обработка роз от вредителей и подкормки

Чтобы не дать шанс грибку, желательно обработать голые кусты железным купоросом или готовым фунгицидом. Фунгициды растворяются согласно инструкции на упаковке. Железный купорос используется в пропорции 300 г. средства на 10 л. воды (3% раствор).

Осенняя подкормка отличается от летней полным отсутствием азота, который производит образование новых побегов, которые на зиму растению не нужны.

Можно использовать калий, фосфор и кальций. Применять эти препараты лучше всего в виде растворов. В 10 литрах воды растворяют суперфосфат (15 г) и монофосфат калия (16 г). Или на то же количество воды требуется 25 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия, 2,5 г борной кислоты. Расход удобрения в обоих случаях составляет 4-5 литров на один куст.

Можно использовать для подкормки древесную золу или кожуру бананов, требуемый объем кальция и калия в этих натуральных удобрениях уже есть.

Укрытие роз

Убедитесь, что место прививки роз находится ниже уровня земли. Заверните куст землей, желательно для этого брать землю не из-под куста, чтобы не оголять корневую систему.

Укрытие роз на зиму/ фото:https://www.facebook.com/groups/3021004281456797/user/100017338231994/

Как советуют специалисты, не торопитесь с укрытием. Кратковременные заморозки лишь укрепляют иммунитет роз. Без утепления розы выдерживают температуру до –10°С. Как правило, лучшее время для укрытия роз – конец ноября, когда на термометре стабильно устанавливается около 0°С. Главное, поймать момент перед тем, как выпадет много снега.

Укрыть розу на зиму – это создать прослойку воздуха между растением и окружающей средой. Для создания этой прослойки можно использовать агроволокно, которое выстилают на розы, используя дуги, или еловые ветки, сосновый лапник. Их укладывают на куст толщиной 20 см.

Снег – прекрасное укрытие для растений, если зима показалась морозной, а снега выпало мало, сгребайте его с дорожек и междурядий и набрасывайте на кусты.

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