Как подготовить террасу к зиме, чтобы древесина не начала гнить: что нужно сделать уже сейчас

Осень скоро полноценно вступит в свои права и принесет холодную, влажную погоду. Именно поэтому уже сейчас нужно позаботиться о террасе, чтобы зимой древесина не испортилась, а уютное пространство не превратилось в руины из гнилых досок.

Эксперты поделились простыми советами, что следует сделать уже сейчас, чтобы весной любимая терраса снова радовала глаз и согревала уютом, пишет Ideal Home.

Как защитить террасу от непогоды

По-летнему теплая погода продолжает радовать украинцев, однако через несколько недель все может резко измениться. Столбики термометров опустятся на несколько градусов, начнутся осадки, а погода станет сырой. Именно поэтому о своей террасе стоит позаботиться уже сейчас, чтобы за осенне-зимний период она не превратилась в груду гнилых досок.

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Так, дизайнеры дали четыре простых совета, что следует сделать перед ухудшением погодных условий.

Убрать мебель и весь декор

В теплое время года мебель с декором создает уютную террасу, с которой не хочется уходить. Однако с изменением погоды, похолоданием и сильными осадками садовую мебель нужно убрать в гараж или амбар, а весь дополнительный декор – снять.

Проверьте настил

Если деревянный пол на террасе уже в плохом состоянии, то следует быть готовым, что весной его придется менять. Именно поэтому следует еще с осени реально оценить состояние террасы и отремонтировать проблемные участки.

Деревянная терраса / Фото: www.pexels.com/pixabay

Если заранее удалить гниль, плесень или плесень, то террасу удастся спасти и без капитального ремонта.

Следовательно, эксперты советуют выделить один день в сухую теплую погоду, чтобы осмотреть все детали террасы, особенно пол.

Уборка на террасе

Это может показаться странным, но терраса должна быть чистой перед ухудшением погодных условий. Подметите мусор, протрите пол и промойте все участки, которые в этом нуждаются. Такой шаг позволит не только очистить пространство, но и выявить проблемные участки. Кроме того, это станет подготовкой к следующему этапу.

Нанесите водостойкую морилку

Отремонтировав и почистив террасу, ее следует покрыть водостойкой морилкой или герметиком. Это будет препятствовать естественному поглощению влаги из деревянного настила, что может привести к гниению.

Морилку для пола лучше наносить при температуре выше 10 градусов и в ясный сухой день. Также убедитесь, что терраса полностью высохла перед началом работ.

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