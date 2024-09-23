Как подготовить виноград к зиме: чтобы перезимовал даже самый требовательный сорт

Виноград – теплолюбивое растение, не зря виноград называют ягодой солнца. Зимы без должной подготовки он переносит плохо.

Специалисты рассказали, как подготовить виноград к зиме, чтобы получить в следующем году отличный урожай. Подготовка винограда к зиме включает следующие этапы ухода:

Обрезка – формирование максимально плодоносящих кустов.

Опрыскивание виноградной лозы.

Питание.

Полив виноградника перед укрытием.

Укрытие винограда на зиму.

Обрезка винограда

Следует помнить, что основной урожай формируется на 2-летних побегах, поэтому цель обрезки винограда – это сформировать такие сильные побеги и направить все силы куста на завязывание больших гроздей.

При осенней обрезке удаляют до 80-85% сезонного прироста, поэтому нужно обрезать многое, не жалеть.

На взрослом кусте – 3-4 года и старше, в конце сезона оставляют 2 – 4 рукава и до 100 глазков.

Виноград лучше обрезать осенью перед укрытием, когда температура уже приближается к нулю, но морозов еще нет.

Обработка винограда осенью (опрыскивание)

Чтобы виноградник оставался здоровым, осенью, до укрытия нужно опрыскать виноградную лозу. Проводят такое опрыскивание после того, как опала листва.

Обычно для позднеосеннего опрыскивания используют железный купорос. Он уничтожает все грибковые заболевания, угнетает вредителей. После того, как все листья опали, виноград обрабатывают 3-5% раствором медного купороса, молодые 1-2-летние саженцы — 1% раствором. После такого опрыскивания лоза постепенно потемнеет, и это нормально. Опрыскать нужно не только побеги, но и пристволовые круги

Полив винограда

После сбора урожая виноград нужно хорошо полить. Перед самым укрытием производят особый влажно зарядный полив. Полить нужно после обрезки, но до промерзания почвы. На легких песчаных почвах поливать нужно из расчета 50 л воды под каждый куст, на суглинках и черноземах -- 25 л.

Подкормка винограда

В осенний сезон виноград нуждается прежде всего в калии и фосфоре, которые влияют на закладывание плодовых почек в следующем году и помогают молодым побегам одеревенеть.

Подкормить этими веществами поможет простая подкормка из пепла. Разведите стакан, полтора стакана пепла в ведре воды и полейте этим раствором виноград в расчете – одно ведро на один куст.

Подкормить виноград можно монокалием фосфата. Для этого в 10 литрах воды растворите 1,5 ст. л монокалия фосфата и полейте раствором куста.

Золой и монокалием фосфата можно подкормить и в сухом виде, но в таком случае обязательно перед внесением разрыхлите почву, а после внесения хорошо полить.

Укрытие винограда на зиму

Виноград начинают укрывать уже после того, как ночные заморозки становятся частыми, а дневная температура достигает около нуля или небольшой плюс.Обычно это конец октября. Растения сбрасывают листву, ветки обнажаются, начинается период покоя. Главное укрыть лозу до сильных морозов.

Специалисты советуют накрыть виноград синтепоном – это легкий, долговечный и недорогой материал, из которого можно легко сделать укрытие любой формы. Сверху синтепон нужно покрыть пленкой, чтобы не намокать.

Если виноград находится на обоях, его можно прикопать. Для этого сформуйте в земле небольшую траншею вдоль всей виноградных обоев. С обеих сторон – устройте земляные валы, высотой 10-15 см. Они обеспечат сухое укрытие лозы. Снимите побеги с обоев, сбросьте их на землю. Пригните лозы к земле, направляя их вдоль траншеи. Закрепите побеги. Можно использовать шпильки из проволоки или деревянные. Между лозой и землей должно оставаться небольшой зазор около 5 см. По низу обоев натяните проволоку, на высоте до 30 см от земли. Она будет поддерживать укрывной материал, не давать ему прогибаться под тяжестью снега и приминать лозы к земле. Вдоль обоев, через проволоку виноградник закрывают пленкой, захватывая боковые земляные валики. Бока пленки присыпают землей, прижимают, чтобы их не поднимало ветром. Торец покрытого обоя должен оставаться открытым. Это важно для проветривания лозы. Но при температуре ниже -15°C торцы плотно закрывают.

Укрытие винограда

Если у вас нежные сорта винограда, лозу можно засыпать сухой травой или сухими опавшими листьями, слоем до 15, а затем – пленкой. При таком укрытии даже самые не морозостойкие сорта надежно перезимуют.

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