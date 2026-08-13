Как подготовиться к обстрелам заранее и выжить под завалами: советы от Юлии Паевской («Тайры»)

Юлия Паевская (Тайра). Фото @SuspilneNews

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Полномасштабная война требует от каждого максимального собрания, ведь угроза обстрелов остается ежедневной реальностью. Парамедикиня, волонтер и военнослужащая Юлия Паевская с позывным «Тайра» отмечает, если вы вообще не хотите иметь никакого отношения к обстрелам, самый радикальный способ — уехать из страны, потому что атаки будут продолжаться. А для тех, кто остается дома, критически важно обладать четкими практическими знаниями. В своем интервью для «Общественное Новости» она подробно разобрала, как заблаговременно подготовить собственное жилье, собрать необходимое снаряжение и действовать в критических ситуациях, если вражеский удар застал неожиданно или человек оказался под завалами.

Предварительная разведка территории и подготовка жилья к обстрелам

Подготовка к потенциальным атакам должна начинаться задолго до начала обстрелов и охватывать не только собственное жилье, но и весь близлежащий район.

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В первую очередь следует подробно изучить карту своей местности и четко знать расположение ближайших медицинских учреждений. В критических условиях масштабных обстрелов государственные больницы могут оказаться перегруженными, поэтому в качестве альтернативы можно рассматривать ветеринарные клиники, ведь базовые медикаменты и принципы спасения там аналогичны, а организм человека физиологически ничем не отличается от других биологических существ.

Необходимо навести порядок в собственном дворе и обратить внимание на автомобили, хаотично блокирующие проезд. Заранее найдя владельцев таких транспортных средств, следует договориться о корректной парковке, чтобы в случае чрезвычайной ситуации спецтранспорт и спасатели могли беспрепятственно подъехать к дому.

Важным элементом безопасности является коммуникация с соседями, в частности знакомство с теми, кто имеет боевой опыт, работает врачом или спасателем, а также обнаружение пожилых и маломобильных жителей, которые передвигаются на колёсных креслах и нуждаются в помощи.

Непосредственная подготовка квартиры включает в себя обязательное перекрытие газа и воды перед потенциально опасной ночью, а также полный запрет курения. В безопасном месте, выбранном по правилу двух стен — несмотря на понимание того, что против прямых ракетных ударов стены не защищают и единственным спасением остается своевременный спуск в укрытие, обязательно нужно держать набор для излома с ломом и заранее научиться им пользоваться на случай заклинивания входной двери из-за взрывной волны.

Для экстренной эвакуации с этажей во время пожара следует держать у окна или на балконе крепкую веревку или веревочную лесенку, проверив надежность ее крепления к прочным конструкциям вроде батареи, что позволит избежать роковых попыток прыгать с высоты.

Снаряжение, одежда и индивидуальная аптечка

При обстреле в квартире обязательно должны быть базовые вещи для выживания, которые помогут защитить тело и справиться с последствиями ударов.

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Особое внимание следует уделить выбору правильной одежды и обуви. Одежда должна быть плотной и плотной, чтобы надежно оградить кожу от острых обломков стекла и углов, ведь тонкие вещи легко рвутся и не выдержат контакта с порезами. Обувь обязательно выбирайте крепкую, с хорошей плотной подошвой, поскольку после взрывов на улицах и в помещениях всюду будет разбито стекло.

Не менее важна надежная теплоизоляция. Следует заранее подготовить спальники, теплые одеяла и обязательные термоодеяла в виде блестящей фольги . При серьезной кровопотере человеческий организм автоматически переходит в режим экономии энергии и перестает согревать тело даже в летнюю жару, из-за чего раненые люди мерзнут всегда.

Каждый член семьи должен иметь собственную индивидуальную аптечку. В ней обязательно должны быть минимум 3-4 качественных турникета, перевязочные пакеты и термоодеяло. Всем гражданским крайне важно пройти курсы тактической медицины и регулярно обновлять эти знания.

Отдельное внимание нужно уделить запасу жизненно необходимых лекарств . Люди с хроническими заболеваниями обязаны иметь не менее двухнедельный запас инсулина, профильных гормонов щитовидной железы или препаратов от высокого давления, поскольку постоянный стресс при обстреле резко повышает давление и может спровоцировать инсульт. При этом следует категорически избегать сильных наркотических обезболивающих, сильно искажающих сознание и не позволяющих человеку адекватно оценить собственное состояние после ранения. Относительно успокаивающих средств обязательно посоветуйтесь с врачом, и это правило касается домашних животных.

Рядом с местом укрытия всегда должен находиться большой запас питьевой воды. Она критически необходима потому, что при значительной кровопотере пострадавший вряд ли сможет самостоятельно поставить внутривенный катетер или обеспечить необходимый инфузионный доступ.

Как действовать под завалами

Если случилось хуже всего и здание испытало разрушения, в критической ситуации крайне важно соблюдать четкие и последовательные правила сохранения жизни.

В первую очередь необходимо надежно защитить дыхательные пути, поскольку густая пыль и угарный газ от возможных пожаров представляют смертельную опасность. Для этого следует использовать качественный респиратор, руководствуясь известным правилом гражданской безопасности, сначала маску надевает взрослый на себя, а потом на ребенка или человека рядом. Если потеряет сознание взрослый, ребенок самостоятельно справиться не сможет, поэтому самый старший и устойчивый член группы заботится о собственной безопасности, а сразу после этого — о других людях или даже домашних животных.

После защиты дыхательных путей внимательно осмотрите себя, чтобы оценить состояние и при необходимости остановить кровотечение. Если открылось кровотечение из конечности, следует немедленно наложить турникет. Важно помнить, что грудную клетку и живот тампонировать нельзя — такие кровотечения останавливают путем плотного прижима чистой футболкой или имеющимся перевязочным пакетом. Если же в руках или ногах ощущается резкое извлечение из-за отсутствия видимой крови, это может свидетельствовать о травме позвоночника, поэтому двигаться в таком случае надо максимально осторожно.

Особое внимание следует обращать на опасность синдрома длительного сжатия или краш-синдрома . Если любая конечность оказалась зажатой тяжелой бетонной глыбой дольше двух часов, из-за отсутствия нормального кровообращения ткани начинают разрушаться. Снимать обломок без предварительно наложенного жгута выше места сжатия категорически запрещено, иначе токсичные вещества резко уйдут в тело и погибнет от общей интоксикации. О точном времени пребывания под завалом и зажатии конечности обязательно нужно предупредить спасателей , а на время ожидания помощи следует держаться как можно ниже до пола, где легче дышать.

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно сдвинуть с себя тяжелые глыбы , даже если на первый взгляд они кажутся подвижными, ведь это может повлечь за собой сдвиг и обрушение всей стены. Вместо этого подавайте спасателям заметные сигналы , мигайте фонариком или экраном мобильного телефона, экономя его заряд, громко свистите или ритмично стучите по металлическим предметам и батареям.

Строго соблюдайте режим «минуты тишины». Когда спасатели прекращают работу и выключают всю технику, чтобы услышать звуки из-под завалов, громко кричите, пойте или стучите. В остальное время обязательно прекращайте кричать, выключайте мобильный телефон и экономьте каждую каплю дыхания и физические силы.

Как только появится малейшая возможность связи, немедленно позвоните в службу спасения по номеру 101, четко назовите свой адрес и сообщите, что вы живы. После этого свяжитесь с кем-то из соседей или знакомых, которые живут ближе к дому, чтобы они смогли быстро прибежать на место происшествия и показать спасателям, в какой именно квартире или части здания вы находились.

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