Как подготовиться к отключениям электроэнергии: сколько воды, лекарств и топлива нужно иметь дома

Как действовать при длительных отключениях электричества / © ТСН.ua

Реклама

В условиях войны осенне-зимний период требует от каждого максимальной собранности и заблаговременной подготовки к возможным отключениям электроэнергии. Массированные атаки на инфраструктуру могут одновременно лишить дома света, тепла, воды и связи на несколько дней подряд. Чтобы уверенно и безопасно преодолеть возможные коммунальные трудности, стоит заранее сформировать базовые домашние запасы и усвоить основные правила выживания в условиях отключений электроэнергии.

ТСН.ua собрал советы спасателей, медиков, специалистов по выживанию и экспертов о том, как подготовиться к возможным отключениям электроэнергии, как действовать в период длительных отключений света и что стоит иметь в запасе.

Реклама

Сколько литров воды нужно иметь в запасе

Во время масштабных и длительных отключений электроэнергии водоснабжение часто прекращается из-за остановки насосного оборудования, от чего в первую очередь страдают жильцы верхних этажей многоэтажных домов. Поэтому жильцам квартирследует заранее позаботиться о запасах не только питьевой, но и технической воды.

Реклама

В Киевской городской государственной администрации рекомендуют рассчитывать запас воды как минимум на три суток. Для одного взрослого человека суточная норма составляет примерно три литра питьевой воды (включая жидкость для приготовления пищи) и 10–12 литров технической воды — для личной гигиены и бытовых нужд.

Таким образом:

На одного человека требуется 9 литров питьевой и 30–36 литров технической воды;

на двух человек — 18 литров питьевой и 60–72 литра технической воды;

на троих человек — около 27 литров питьевой и 90–108 литров технической воды;

на четырёх человек: от 36 до 48 литров питьевой и 120–144 литра хозяйственной воды.

Если в доме есть младенцы, пожилые люди, домашние животные или члены семьи с особыми медицинскими потребностями, этот объем следует значительно увеличить.

В быту также может пригодиться термос: пока есть электричество или во время плановых отключений в него стоит заранее налить кипяток, который затем можно будет использовать для быстрого приготовления чая, кофе или еды.

Реклама

Когда прекратилось водоснабжение, следует в первую очередь проверить сообщенияот местных властей и водоканала о сроках восстановления сети и адресах пунктов раздачи воды. Если вода ещё течёт, но существует угроза отключения, вам следует немедленно наполнить все чистые ёмкости.

Лучший вариант воды, которую вы будете использовать для питья, — это фасованная бутилированная вода в заводской упаковке или вода из проверенных источников, бюветов и скважин. Такую воду следует хранить в чистой закрытой пищевой таре в прохладном, защищенном от солнца месте, а также отдельно от технической воды. Емкости с жидкостью следует подписать — «Питьевая» и «Техническая», чтобы избежать неприятностей в будущем.

Категорически запрещается использовать для хранения питьевой воды бутылки или канистры, в которых ранее хранились бензин, смазочные материалы или бытовая химия. Также запрещается употреблять воду из рек, озёр или других открытых водоёмов.

В условиях отключения электричества людям часто приходится брать воду из любых доступных источников — из-под крана, из колодцев, скважин во дворах или даже из ближайших водоемов. Проверить её качество на месте невозможно, поэтому она вполне может оказаться опасной. Чтобы не навредить здоровью, такую воду обязательно нужно самостоятельно подготовить и обеззаразить перед тем, как пить или готовить пищу.

Реклама

Министерство здравоохранения Украины называет кипячение одним из самых надежных способов обеззараживания воды в бытовых условиях. Воду нужно кипятить не менее 10 минут, после чего ее следует оставить до полного остывания и отстаивания. Если после этого на дне появится осадок, верхний прозрачный слой осторожно сливают в другую чистую емкость, стараясь не взболтать. Хранить такую воду следует в плотно закрытой чистой посуде.

Что делать, если отключилось отопление

Во время длительных отключений электроэнергии отсутствие отопления становится одним из самых сложных испытаний в холодное время года. Главная задача в такой ситуации — не столько произвести новое тепло, сколько максимально сохранить то, которое уже есть в доме.

Прежде всего важно устранить все источники сквозняков. Специалисты советуют:

заклеить щели в оконных рамах уплотнителем или скотчем;

под входную дверь положить свернутые одеяла или полотенца;

застелить пол коврами;

использовать плотные шторы — они создают дополнительный барьер против холодного стекла. В солнечные дни шторы, наоборот, стоит раздвигать, чтобы солнечные лучи через чистое стекло естественным образом прогревали комнату.

Если квартира большая, лучше собраться всей семьёй в одной самой маленькой комнате и плотно закрыть дверь. Ночью, во время сна, для сохранения тепла внутри помещения можно поставить туристическую палатку.

Чтобы согреться, стоит применять принцип многослойности в одежде: термобелье, флис и шерсть — работают лучше всего. Согреть кровать перед сном вам помогут обычные пластиковые бутылки с горячей водой, завернутые в полотенце, а также спальные мешки, химические грелки или электроодеяла, подключенные к зарядной станции.

В то же время эксперты по выживанию советуют при отключениях отопления пить горячий чай, бульон и сытную пищу, которые также помогут организму поддерживать внутреннюю температуру.

Стоит отметить, что категорически запрещено обогревать жилье газовыми плитами, разжигать внутри мангалы или угольные печи, а также заносить в квартиры или дома генераторы — это грозит смертельным отравлением угарным газом и пожарами.

Спасатели отмечают, что любые альтернативные приборы, такие как газовые горелки или свечи, требуют постоянного присмотра и регулярного проветривания. Если же температура в помещении опускается до критических отметок, особенно если в семье есть дети или пожилые люди, лучше заранее позаботиться о временном переезде в отапливаемое помещение или пункт обогрева.

Что делать, если не работает канализация

Отключение электроэнергии не всегда приводит к остановке водоотведения. По словам специалистов «Киевводоканала», канализация внутри дома работает за счет естественного уклона, поэтому стоки отводятся даже без электричества. Однако городские насосные станции нуждаются в электропитании, и хотя их пытаются подключать к генераторам, риск аварий всё равно остаётся.

Пока сантехника работает исправно, туалет можно спокойно смывать заранее набранной технической водой. Если же нечистоты начинают подниматься обратно через унитаз или ванну, пользоваться водопроводом нужно немедленно прекратить и сразу вызвать аварийную службу, ОСМД или сантехника. Пытаться пробить затор дополнительным смывом не стоит, так как это может ухудшить ситуацию.

Во время отключения электричества в Киеве / © Getty Images

Когда канализация выходит из строя надолго, временным решением может стать портативный биотуалет, но важно заранее продумать, куда выбрасывать отходы. Если же других санитарных вариантов нет, следует обращаться к местным коммунальным службам, ведь выливать нечистоты во дворе, в подъезде или через ливневую канализацию строго запрещено.

Какие лекарства необходимо приготовить на случай отключения электричества

Во время длительного отключения электричества и обстрелов аптеки и магазины могут работать с перебоями, поэтому лекарства следует заготовить заранее. Мобильная аптечка должна быть компактной, а её эффективность зависит не от количества средств, а от наличия самого необходимого и умения ими пользоваться.

Базовая аптечка должна содержать:

основные препараты: обезболивающие, жаропонижающие, противоаллергические средства, лекарства от расстройств желудка и тошноты, а также солевые растворы для восстановления гидратации;

личные лекарства: индивидуальный запас препаратов длительного приема (инсулин, ингаляторы, лекарства от давления или эпилепсии) для каждого члена семьи. Что касается условий хранения лекарств, требующих холода, стоит заранее проконсультироваться с фармацевтом;

средства для обработки ран: антисептики, стерильные бинты, эластичные повязки, сертифицированный кровоостанавливающий турникет (например, CAT или «Сич»), пластыри и гидрогелевые салфетки от ожогов.

В аптечку обязательно следует положить записку с вашим именем, группой крови, перечнем хронических заболеваний, аллергий, дозировкой ежедневных лекарств и контактами близких. Не стоит перегружать набор антибиотиками, гормонами, зеленкой, йодом или рецептурными препаратами, которыми вы не умеете пользоваться.

Семьям с грудными детьми дополнительно требуются подгузники, детское питание и средства по уходу за кожей.

Что нужно иметь дома на случай длительных отключений света

Подготовка дома к длительным отключениям электроэнергии требует комплексного подхода. Следует позаботиться о дополнительном освещении, связи с родными, хранении продуктов и способах приготовления пищи. Комплектовать такой набор можно постепенно, ориентируясь на продолжительность отключений и повседневные потребности семьи.

Для освещения лучше всего подходят аккумуляторные светодиодные лампы и фонари, которые следует расставить по разным комнатам. Не стоит использовать вспышку смартфона, чтобы не тратить зря заряд аккумулятора телефона. Свечи следует рассматривать лишь как крайний резервный вариант, строго соблюдая правила пожарной безопасности и не оставляя открытый огонь без присмотра.

К отключениям света следует подготовиться заранее

Поддержать работу гаджетов поможет мощный портативный аккумулятор, а для обеспечения работы всей квартиры — ноутбуков, роутера или освещения — понадобится портативная зарядная станция. При выборе важно учитывать емкость аккумулятора и выходную мощность, необходимую для ваших устройств. Чтобы оставаться в сети, узнайте у провайдера об энергонезависимости сети и подключите Wi-Fi-роутер через специальный ИБП, портативный аккумулятор с соответствующим кабелем или зарядную станцию. Главное правило — держать все устройства заряженными, пока есть свет.

Что касается питания, тобазовый рацион должны составлять продукты длительного хранения, не требующие холодильника и сложного приготовления.

Для этого подготовьте:

консервы (мясные, рыбные, овощные);

орехи и сухофрукты;

хлебцы, печенье и энергетические батончики;

каши и супы быстрого приготовления.

Сохранить свежесть продуктов и готовых блюд на некоторое время поможет термосумка с холодоэлементами. Кроме того, в домашнем запасе обязательно должны быть термос, запасные элементы питания (батарейки), базовый запас средств гигиены и наличные деньги.

Сколько топлива нужно держать в запасе из-за атак РФ

Из-за угрозы ударов противника по топливной инфраструктуре в Украине возможны временные перебои с поставками топлива. На устранение логистических сбоев в случае новых обстрелов рынку может потребоваться от двух до трёх недель. Эксперты топливного рынка советуют водителям создать собственный запас примерно на 50–70 литров, которого хватит на этот период.

При этом обязательно следует соблюдать правила безопасности при хранении топлива. Самый удобный и безопасный вариант — приучить себя заезжать на АЗС заранее, чтобы топливный бак всегда был заполнен наполовину.

Если же вы решили сделать запасы в канистрах, покупайте только специальную металлическую или сертифицированную пластиковую тару, предназначенную для нефтепродуктов. Наливать, перевозить или хранить бензин и дизельное топливо в обычных пластиковых бутылках или бытовых канистрах категорически запрещено.

В то же время Государственная экологическая инспекцияи правила пожарной безопасности категорически запрещают хранить канистры с бензином или дизельным топливом в квартирах, на балконах, в подвалах и подъездах многоквартирных домов. Хранить запас топлива можно только в отдельном прохладном помещении с хорошей вентиляцией, вдали от источников тепла, открытого огня и электроприборов (например, в гараже).

Для жильцов многоквартирных домов самым практичным и безопасным решением по-прежнему является своевременная заправка автомобиля, а не обустройство опасного хранилища топлива в собственном жилище.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров