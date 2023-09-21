Как подготовиться к отключениям света в Украине: что купить и сделать

Выключения электроэнергии будет легче пережить, если подготовиться и приобрести все необходимое для этого заранее.

Украинцев предупреждали о сложных осени и зиме 2023-2024 годов и возможных отключениях света в случае новых российских атак. Чтобы исчезновение электроэнергии не застало вас врасплох, следует подготовить заранее набор экстренной помощи: фонарик, батарейки, дополнительные источники энергии (павербанки), наличные деньги и прочее.

Как подготовиться к отключениям света 2023 и что стоит купить – читайте на ТСН.ua.

Как подготовиться к отключениям света 2023

Чтобы подготовиться к отключениям света, убедитесь, что у вас есть фонарик, свечи, батарейки, лампочки с аккумуляторами, светодиодные лампы, а также альтернативные методы зарядки (павербанки) для телефона или других устройств, требующих питания (ноутбуки, фонарики и т.д.).

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Заметим, что цены на павербанки колеблются в пределах 900-1500 грн и зависят от емкости батареи. Лучше покупать павербанки на 20-30 тыс. миллиампер/часов. Одним зарядом такого устройства можно будет зарядить телефон до шести раз.

Если есть возможность, запаситесь аккумуляторными или солнечными батареями, другими устройствами, позволяющими заряжать жизненно необходимую технику. Можно приобрести дизельный или бензиновый генератор, однако их можно использовать только вне дома. Не запускайте генератор дома или гараже, не подключайте его к домашней электрической системе.

Не помешает приобрести специальные устройства, защищающие гаджеты от перепадов напряжения, часто встречающегося при выключении электроэнергии.

Всегда держите заряженным мобильный телефон и имейте под рукой запас батарей. Позаботьтесь, чтобы счет мобильного был заранее пополнен.

Что нужно купить, чтобы подготовиться к выключению света / Фото: Getty Images

Утеплите свое жилье, окна, входные двери. Следует обработать герметиком щели в окнах, использовать уплотнитель, чтобы предотвратить потерю тепла. Такую же процедуру следует провести и с входной дверью.

Чтобы сохранить пищу холодной, если свет исчезнет надолго, приобретите лед или заморозьте пластиковые контейнеры с водой. Заметим, что большинство продуктов, требующих охлаждения, можно безопасно хранить в закрытом холодильнике около четырех часов. В то же время заполненная морозильная камера будет сохранять температуру около 48 часов. При исчезновении электроэнергии желательно открывать холодильник и морозильную камеру как можно реже и как можна на меньшее время.

Подготовьте техническую и питьевую воду на несколько дней. Выясните, где поблизости есть бюветы.

Подготовьте пищу длительного хранения, быстрого приготовления, сублимированную пищу на несколько дней. Запаситесь продуктами, не требующими термической обработки – консервы, крекеры, хлебцы и т.д.

Если у вас только электрическая плита, приобретите портативную (туристическую) газовую плиту или горелку, заранее подготовьте термосы с теплыми напитками или супом.

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Подготовьте теплую одежду (в частности, термобелье) и одеяла на случай, если будет холодно. Если есть возможность, приобретите альтернативные средства обогрева, не требующие электроэнергии.

Заранее узнайте, где ближайшие "Пункты незламности" на случай, если ваши гаджеты разрядятся, исчезнет связь или теплоснабжение. Узнайте адреса кафе или магазинов с автономными генераторами.

Держите полным бензобак вашего автомобиля, ведь насосы АЗС нуждаются в электроэнергии для своей работы, так что в случае отключения света могут не работать.

Стоит запастись наличными, ведь при отсутствии электроэнергии не будут работать банкоматы и банковские терминалы.

Что купить на случай отключений света

На случай отключения света стоит заранее приобрести домой этот список вещей, которые помогут проще пережить несколько часов без электроэнергии.

Свечи и спички.

Лампочки с аккумуляторами, светодиодные лампы.

Фонари на батарейках, аккумуляторах или механические.

Запасные батарейки.

Павербанки.

Автомобильное зарядное устройство.

Генератор.

Термосы.

Водяные грелки.

Сумка-холодильник.

Портативная газовая плита, туристическое примусы (горелки).

Чайник на аккумуляторе.

Еду длительного хранения, быстрого приготовления, сублимированную пищу на несколько дней.

Лекарства, которые вы постоянно принимаете, жаропонижающие и препараты от расстройств пищеварения.

Теплая одежда.

Радиоприемник на батарейках.

Чем запастись на случай отключения электроэнергии/Инфографика: ДТЭК

Чем запастись на случай отключения электроэнергии/Инфографика: ДТЭК

Что делать, если не будет света

Если внезапно исчез свет, убедитесь, что это отключение не произошло из-за неисправности домашней электросети. Спросите у соседей, есть ли у них электроэнергия, посмотрите, работают ли уличные фонари, есть ли свет в окнах домов напротив.

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Проверьте наличие вашего адреса в графиках отключения электроэнергии, которые должны быть разработаны в каждой из областей Украины. Проверьте на сайте облэнерго наличие информации об аварийном отключении света.

Если света нет только в вашем доме или только в вашей квартире, обратитесь к компании-управителю или в ОСМД для вызова электрика.

Чем заняться, когда нет света

Если позволяет погода и нет воздушной тревоги, устройте пешую прогулку, пикник или сходите в кафе.

Устройте фотосессию, если есть фотокамера или если ваши смартфоны имеют полный заряд.

Устройте активные игры или позанимайтесь спортом во дворе.

Потанцуйте или поиграйте на музыкальных инструментах (если есть).

Поиграйте в настольные игры, в откровенные вопросы.

Сходите на шоппинг, если рядом расположены магазины или ТЦ, где есть электроэнергия.

Уберите дома, сделайте перестановку.

Просмотрите свой гардероб, избавьтесь от ненужных вещей.

Можно заняться медитацией, йогой.

Почитайте книги, журналы.

Обдумайте свои планы и мечты, распишите краткосрочные цели.

Поговорите с близкими о своих эмоциях, переживаниях и чувствах.

Приготовьте заранее обед и ужин, если есть возможность.

Организуйте романтический ужин.

Примите ванную при свечах.

Займитесь любовью.

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