Как подготовиться к зиме в условиях войны: специалисты рассказали украинцам, что нужно приобрести уже сейчас

Россияне продолжают атаковать объекты критической инфраструктуры Украины, а эксперты отмечают, что зимой ситуация с энергоснабжением может ухудшиться. Поэтому нужно уже сейчас подготовиться к трудным временам.

Святослав Павлюк, исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" рассказал изданию Апостроф, как подготовиться к зиме в условиях войны.

Легче пережить долгую и суровую зиму в частных домах или квартирах помогут следующие вещи:

портативный радиоприемник;

электрические фонари;

автомобильный инвертор (с аккумулятором и зарядным устройством) или источник бесперебойного питания (при возможности);

аккумуляторы, батарейки, заряженные павербанки, зарядные устройства для аккумуляторов;

запасы спичек и свеч;

запас технической и питьевой воды (на трое суток по меньшей мере), которую следует разлить в небольшие закрытые емкости;

портативная газовая плитка или плитка на сухой смеси, запас горючего, чтобы готовить еду (не забывайте о правилах пожарной безопасности);

бензиновый или дизельный генератор, запас горючего (по меньшей мере на несколько суток), электрический удлинитель на несколько метров (генератор должен работать вне дома);

биокамин (или что-то похожее).

В Ассоциации также отметили, что более безопасными и удобными для использования являются перенос батареи бесперебойного питания или инверторы на аккумуляторных батареях.

Запомните, что для каждого типа батареи (гелевая, кислотная, литиевая) необходимо приобрести разные зарядные устройства. Если устройство не соответствует типу аккумулятора, во время зарядки оно может взорваться.

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