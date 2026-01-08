Как подключить Интернет без света, чтобы работать и учиться

Интернет может работать без света / © Pixabay

Свет выключен, а Интернет нужен для срочной работы. Этот вопрос в условиях отключения электроэнергии волнует миллионы украинцев.

Рассказываем о вариантах подключения к Сети, которые возможны при отключении электроснабжения.

Оптоволоконный Интернет

Оптоволоконный Интернет — это Интернет, подключаемый через оптические линии связи (стекловолокно). Если у провайдера с энергоснабжением все хорошо, то у вас Интернет будет — как правило, провайдеры ставят аккумуляторы, которых хватает на несколько часов.

Провести оптику можно в частном или многоквартирном доме: ищите провайдеров, использующих технологии подключения FTTB, FTTH, PON, GPON. В Украине практически все провайдеры используют оптоволоконные линии связи.

Телефонная сеть

Купите два кабеля-адаптера, подключите к питанию Wi-Fi и ADSL/VDSL-роутеры.

Мобильный Интернет с усилителем

Вариант для тех, кто пользуется домашним Интернетом от мобильных провайдеров и имеет 3G/4G Wi-Fi-роутер. Если во время блэкаутов у вас хоть чуть-чуть ловит сеть, есть шанс усилить сигнал. Установите антенну как можно выше (меньше помех — лучший сигнал), подключите оборудование к бесперебойному питанию и пользуйтесь. Стоит усилитель от 1500 грн.

Иногда бывает так, что из-за отключения электричества снижается и качество связи — «палочек» на телефоне меньше обычного. Тогда вам нужно знать, как усилить сигнал мобильной связи, чтобы не только беспрепятственно совершать звонки, но и пользоваться Интернетом:

купите Wi-Fi ретранслятор, который подходит к вашей модели телефона

установите девайс на гаджет

скачайте CellTower Locator.

Последний пункт — это приложение, которое определяет местоположение ближайшей к вам вышки сотовой связи. Вам нужно будет только направить антенну в ее сторону, поймать сигнал и пользоваться Интернетом.

Раньше мы писали о том, как оставаться на связи даже при отключении электроэнергии. Больше об этом читайте в новости.