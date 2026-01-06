- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 160
- Время на прочтение
- 1 мин
Как подметать так, чтобы пыли не было: трюк, который упростит уборку в разы
Опытные хозяйки знают: чистота в доме — это не нескончаемые часы уборки, а правильные приемы. Каждому хочется, чтобы квартира выглядела аккуратно, но наведение порядка не занимало полдня.
Не всегда хочется доставать пылесос для быстрой ежедневной уборки. Часто веник и совок кажутся самым простым и быстрым вариантом. Но у подметания есть один неприятный минус — пыль.
Он поднимается в воздух, высыпается из совка и заставляет подметать одно и то же место снова и снова. В результате уборка затягивается и начинает раздражать. Знакомое?
Оказалось, решение невероятно простое. Все, что нужно — обычный пульверизатор с водой.
Перед тем как подметать, достаточно немного увлажнить совок. Лить воду не нужно — несколько легких «пшиков» из пульверизатора вполне хватит. Когда пыль попадает на влажную поверхность, она больше не летает по комнате, а прилипает к совку и спокойно попадает в мусорное ведро.
С этим простым лайфхаком подметание перестает быть мукой. Пол остается чистым, воздух — без пыли, а сама процедура уборки занимает всего несколько минут.