Как подметать так, чтобы пыли не было: трюк, который упростит уборку в разы

Советы по уборке дома / © pexels.com

Не всегда хочется доставать пылесос для быстрой ежедневной уборки. Часто веник и совок кажутся самым простым и быстрым вариантом. Но у подметания есть один неприятный минус — пыль.

Он поднимается в воздух, высыпается из совка и заставляет подметать одно и то же место снова и снова. В результате уборка затягивается и начинает раздражать. Знакомое?

Оказалось, решение невероятно простое. Все, что нужно — обычный пульверизатор с водой.

Перед тем как подметать, достаточно немного увлажнить совок. Лить воду не нужно — несколько легких «пшиков» из пульверизатора вполне хватит. Когда пыль попадает на влажную поверхность, она больше не летает по комнате, а прилипает к совку и спокойно попадает в мусорное ведро.

С этим простым лайфхаком подметание перестает быть мукой. Пол остается чистым, воздух — без пыли, а сама процедура уборки занимает всего несколько минут.