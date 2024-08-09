Как поднять настроение: способы, которые в этом помогут

В наше нелегкое время, когда нет сил не только веселиться, но даже работать. В условиях войны, когда постоянные стрессы надолго выбивают из колеи, найти способы, которые могут поднять настроение, вернуть к нормальной жизни, важно для каждого украинца.

Психологи советуют найти для себя свои способы поднятия настроения. И использовать их не только в пасмурные дни, но и в хорошие, чтобы предотвратить подобную ситуацию. Регулярно используя "лайфхаки счастья", мы делаем проактивные шаги, улучшающие эмоциональное благополучие и уровень всеобщей удовлетворенности жизнью.

Лучшие способы улучшить настроение

Когда мы в плохом настроении очень многое раздражает, почти все. В первую очередь окружающие вещи, лежащие не на своих местах. Поэтому начните с наведения порядка на своем рабочем месте или дома.

на своем рабочем месте или дома. Не стесняйтесь поговорить с кем-то о наболевшем. Когда у Вас плохое настроение, обязательно стоит выразить все наболевшее другу или близкому родственнику, который вас поймет и поддержит. Понимание и поддержка обязательно улучшат ваше настроение.

Когда у Вас плохое настроение, обязательно стоит выразить все наболевшее другу или близкому родственнику, который вас поймет и поддержит. Понимание и поддержка обязательно улучшат ваше настроение. Еще с детства нас учили, что сон является лучшим лекарством . Качество и количество сна играют решающую роль в нашем эмоциональном благополучии. Исследования показали, что полноценный сон может помочь нам стать менее чувствительными к негативным эмоциям, в то же время повышая нашу реакцию на положительные.

. Качество и количество сна играют решающую роль в нашем эмоциональном благополучии. Исследования показали, что полноценный сон может помочь нам стать менее чувствительными к негативным эмоциям, в то же время повышая нашу реакцию на положительные. Иногда, когда плохое настроение, следует поплакать. Это будет лучшей эмоциональной разрядкой. Иначе весь «эмоциональный камень» отложится у Вас в душе и будет очень сложно с ним бороться.

Это будет лучшей эмоциональной разрядкой. Иначе весь «эмоциональный камень» отложится у Вас в душе и будет очень сложно с ним бороться. Двигайтесь , занимайтесь физическим упражнениям. Физические нагрузки заметно улучшают настроение, если есть такая возможность, посетите спортзал и от души там потренируйтесь или просто походите и погуляйте. Прогулки на свежем воздухе поднимают тонус, улучшают физическое и психическое самочувствие. Занятия спортом высвобождают эндорфины – естественные стимуляторы настроения, помогающие облегчить симптомы депрессии и тревоги.

, занимайтесь физическим упражнениям. Физические нагрузки заметно улучшают настроение, если есть такая возможность, посетите спортзал и от души там потренируйтесь или просто походите и погуляйте. Прогулки на свежем воздухе поднимают тонус, улучшают физическое и психическое самочувствие. Занятия спортом высвобождают эндорфины – естественные стимуляторы настроения, помогающие облегчить симптомы депрессии и тревоги. Просмотрите фильмы или сериалы. Выберите самые смешные комедии, любимые фильмы и организуйте просмотр кинолент с друзьями или сходите в кинотеатр.

Выберите самые смешные комедии, любимые фильмы и организуйте просмотр кинолент с друзьями или сходите в кинотеатр. Займитесь новым делом . Ни что так не отвлекает от плохих мыслей и настроения как новое занятие. Подумайте, каким делом Вы мечтали всегда заняться и откладывали.

Ни что так не отвлекает от плохих мыслей и настроения как новое занятие. Подумайте, каким делом Вы мечтали всегда заняться и откладывали. Посетите друзей , с которыми вы можете получить заряд позитива, посмеяться и повеселиться.

, с которыми вы можете получить заряд позитива, посмеяться и повеселиться. Вообще окружайте себя положительными людьми. Люди, которых мы выбираем для своего окружения, оказывают значительное влияние на наше эмоциональное благополучие. Когда вы пытаетесь строить и поддерживать связи с поддерживающими вас позитивными людьми, вы создаете сеть, которая может поднять настроение и вдохновить вас.

Люди, которых мы выбираем для своего окружения, оказывают значительное влияние на наше эмоциональное благополучие. Когда вы пытаетесь строить и поддерживать связи с поддерживающими вас позитивными людьми, вы создаете сеть, которая может поднять настроение и вдохновить вас. Сделайте доброе дело . Вы себе представить не можете, как хороший поступок может поднять настроение, самооценку и изменить мысль о себе.

Вы себе представить не можете, как хороший поступок может поднять настроение, самооценку и изменить мысль о себе. Подумайте о самом счастливом моменте в вашей жизни , который был или будет. Хорошо помогают поднять настроение приятные воспоминания о прошлом или мысли о приятных моментах будущего, например, о свадьбе, покупках новой одежды и т.д.

, который был или будет. Хорошо помогают поднять настроение приятные воспоминания о прошлом или мысли о приятных моментах будущего, например, о свадьбе, покупках новой одежды и т.д. Культивируйте благодарность как образ жизни. Одним из эффективных инструментов не только для улучшения настроения, но и увеличения чувства счастья есть практика благодарности. Люди, которые регулярно выражают благодарность за то, что у них есть, испытывают большую радость, оптимизм и удовольствие.

Одним из эффективных инструментов не только для улучшения настроения, но и увеличения чувства счастья есть практика благодарности. Люди, которые регулярно выражают благодарность за то, что у них есть, испытывают большую радость, оптимизм и удовольствие. Настройте себя на удачное расписание событий . Мысленно постарайтесь говорить себе, что у вас все будет хорошо и здорово. Идите на любую встречу или даже работу с уверенностью, что там вас ждут только хорошие новости. От такой настройки у Вас будет подниматься настроение и проблемы, которые возникнут уже не смогут вас огорчить.

. Мысленно постарайтесь говорить себе, что у вас все будет хорошо и здорово. Идите на любую встречу или даже работу с уверенностью, что там вас ждут только хорошие новости. От такой настройки у Вас будет подниматься настроение и проблемы, которые возникнут уже не смогут вас огорчить. Пообещайте себе, что в следующий раз вы будете готовы к подобной неудаче. Пообещайте себе, что в следующий раз будете готовы дать отпор плохому настроению, обещания помогут скорее забыть о неудаче и улучшить себе настроение.

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