Как поднять настроение: способы, которые в этом помогут

Лучшие советы, которые помогут поднять настроение
В наше нелегкое время, когда нет сил не только веселиться, но даже работать. В условиях войны, когда постоянные стрессы надолго выбивают из колеи, найти способы, которые могут поднять настроение, вернуть к нормальной жизни, важно для каждого украинца.
Психологи советуют найти для себя свои способы поднятия настроения. И использовать их не только в пасмурные дни, но и в хорошие, чтобы предотвратить подобную ситуацию. Регулярно используя "лайфхаки счастья", мы делаем проактивные шаги, улучшающие эмоциональное благополучие и уровень всеобщей удовлетворенности жизнью.
Лучшие способы улучшить настроение
- Когда мы в плохом настроении очень многое раздражает, почти все. В первую очередь окружающие вещи, лежащие не на своих местах. Поэтому начните с наведения порядка на своем рабочем месте или дома.
- Не стесняйтесь поговорить с кем-то о наболевшем. Когда у Вас плохое настроение, обязательно стоит выразить все наболевшее другу или близкому родственнику, который вас поймет и поддержит. Понимание и поддержка обязательно улучшат ваше настроение.
- Еще с детства нас учили, что сон является лучшим лекарством. Качество и количество сна играют решающую роль в нашем эмоциональном благополучии. Исследования показали, что полноценный сон может помочь нам стать менее чувствительными к негативным эмоциям, в то же время повышая нашу реакцию на положительные.
- Иногда, когда плохое настроение, следует поплакать. Это будет лучшей эмоциональной разрядкой. Иначе весь «эмоциональный камень» отложится у Вас в душе и будет очень сложно с ним бороться.
- Двигайтесь, занимайтесь физическим упражнениям. Физические нагрузки заметно улучшают настроение, если есть такая возможность, посетите спортзал и от души там потренируйтесь или просто походите и погуляйте. Прогулки на свежем воздухе поднимают тонус, улучшают физическое и психическое самочувствие. Занятия спортом высвобождают эндорфины – естественные стимуляторы настроения, помогающие облегчить симптомы депрессии и тревоги.
- Просмотрите фильмы или сериалы. Выберите самые смешные комедии, любимые фильмы и организуйте просмотр кинолент с друзьями или сходите в кинотеатр.
- Займитесь новым делом . Ни что так не отвлекает от плохих мыслей и настроения как новое занятие. Подумайте, каким делом Вы мечтали всегда заняться и откладывали.
- Посетите друзей, с которыми вы можете получить заряд позитива, посмеяться и повеселиться.
- Вообще окружайте себя положительными людьми. Люди, которых мы выбираем для своего окружения, оказывают значительное влияние на наше эмоциональное благополучие. Когда вы пытаетесь строить и поддерживать связи с поддерживающими вас позитивными людьми, вы создаете сеть, которая может поднять настроение и вдохновить вас.
- Сделайте доброе дело . Вы себе представить не можете, как хороший поступок может поднять настроение, самооценку и изменить мысль о себе.
- Подумайте о самом счастливом моменте в вашей жизни, который был или будет. Хорошо помогают поднять настроение приятные воспоминания о прошлом или мысли о приятных моментах будущего, например, о свадьбе, покупках новой одежды и т.д.
- Культивируйте благодарность как образ жизни. Одним из эффективных инструментов не только для улучшения настроения, но и увеличения чувства счастья есть практика благодарности. Люди, которые регулярно выражают благодарность за то, что у них есть, испытывают большую радость, оптимизм и удовольствие.
- Настройте себя на удачное расписание событий. Мысленно постарайтесь говорить себе, что у вас все будет хорошо и здорово. Идите на любую встречу или даже работу с уверенностью, что там вас ждут только хорошие новости. От такой настройки у Вас будет подниматься настроение и проблемы, которые возникнут уже не смогут вас огорчить.
- Пообещайте себе, что в следующий раз вы будете готовы к подобной неудаче. Пообещайте себе, что в следующий раз будете готовы дать отпор плохому настроению, обещания помогут скорее забыть о неудаче и улучшить себе настроение.
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