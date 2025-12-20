Как повысить температуру в квартире / © pexels.com

Самый простой и одновременно эффективный способ “запустить” дополнительное тепло — правильно организовать работу батарей. Во многих квартирах радиаторы частично или полностью заблокированы: их закрывают длинные шторы, декоративные экраны, мебель или плотные подоконники. Кажется, мелочь, но с точки зрения физики это серьезная ошибка. Батарея греет не сама по себе, а из-за циркуляции теплого воздуха. Когда движение воздуха перекрыто, тепло застревает у стены и не доходит до комнаты.

Решение простое: полностью освободите батареи. Шторы не должны накрывать их даже частично, декоративные экраны следует снять на холодный сезон, а мебель — отодвинуть на 20–30 сантиметров. После этого теплый воздух станет свободно циркулировать, равномерно прогревая комнату.

Уже в первые часы вы почувствуете разницу — температура может вырасти на 3–5 градусов без дополнительного отопления. Наиболее заметно это работает в небольших комнатах и квартирах с централизованным отоплением.

Еще один маленький лайфхак: тепло должно отбиваться в комнату, а не уходить в стену. Если за аккумулятором холодная наружная стена, можно прикрепить тонкий фольгированный отражательный экран. Это необязательно, но помогает удерживать тепло подольше.

Чаще именно это простое действие дает больше эффекта, чем дополнительные обогреватели или уплотнители на окнах. Не спешите тратиться — попробуйте сначала этот метод, он ничего не стоит, а результат вас удивит.