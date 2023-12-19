Как подобрать идеальную прическу по чертам своего лица: 4 топовые стрижки по форме носа

Чтобы сделать свое лицо привлекательным, нужно правильно выбрать стрижку, которая подчеркнет вашу естественную красоту и замаскирует недостатки.

Каждая женщина невероятно красивая и изысканная. Просто свою естественную красоту следует подчеркивать, чтобы выразить ее. И стрижка – это прекрасный способ, чтобы добиться невероятного результата. Есть много девушек, которые очень комплексуют из-за формы своего носа. Хотя этого совсем не стоит делать, ведь есть такие прически, которые сделают черты лица привлекательными, если их подбирать именно по индивидуальной форме носа. Рассказываем, какие стрижки подходят к разным формам носа.

Длинный нос

Идеальная стрижка по чертам лица / Фото: pixabay.com

Женщинам, имеющим такую форму носа, следует выбирать стрижки, обрамляющие лицо. Такие прически будут балансировать черты лица за счет многослойности. Идеальной для такого типа носа будет небрежный легкий боб, что подчеркнет естественную красоту изящных черт своей обладательницы.

Широкий нос

Идеальная стрижка по чертам лица / Фото: pixabay.com

Обладательницам такой формы носа подойдут прически, в которых пробор будет по центру головы. Уложенные таким образом локоны будут гармоничным обрамлением для лица и сделают его удивительно красивым. Здесь можно выбирать стрижки каскадного типа или многослойные, которые будут делать упор на ваши глаза и губы.

Нос с горбинкой

Идеальная стрижка по чертам лица / Фото: pixabay.com

Для такой формы носа будет удачной стрижка с длинной густой челкой, это может быть французская или итальянская многослойная прическа. Челка поможет сбалансировать пропорции верхней и нижней трети лица, выразив естественную красоту губ и глаз.

Курносый нос

Идеальная стрижка по чертам лица / Фото: pixabay.com

Всем, кто имеет такую форму носа, следует обратить внимание на текстурированный боб. Эта мягкая и объемная стрижка уравновесит черты лица. А если дополнить прическу небрежной челкой на бок, то удастся достичь идеального баланса.

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