Как подобрать тональный крем по цвету кожи: полезные лайфгаки

Как подобрать тональный крем под цвет кожи.

Современные женщины не представляют своей жизни без макияжа. А верный макияж не возможен без тонального крема. Именно благодаря тональному крему выравнивается тонус кожи лица, скрываются недостатки, создается естественный оттенок. По текстуре он может быть редким, кремовым или пудровым.

Как подобрать тональный крем под цвет лица

Чтобы подобрать тональный крем по цвету кожи, прежде всего нужно определить подтон кожи.

Посмотрите на свои вены, если они просвечивают на запястье, голубоватого или сиреневого цвета, значит у вас холодный подтон . Если поднести к лицу белый лист бумаги, лицо начнет отливать синим или красным оттенком, это также свидетельствует о холодном подтоне. В таком случае вам подойдет тональная основа с лёгкой розовиной.

. Если поднести к лицу белый лист бумаги, лицо начнет отливать синим или красным оттенком, это также свидетельствует о холодном подтоне. В таком случае вам подойдет Если вены на запястье зеленого цвета, значит у вас теплый подтон . Белый лист приподнятый к лицу придаст коже желтый оттенок. Для такой кожи лучше подойдет тональный крем с персиковым или умеренно-желтым отливом.

. Белый лист приподнятый к лицу придаст коже желтый оттенок. Для такой кожи лучше подойдет Если цвет вен миксирован, это означает, что у вас нейтральный подтон. Для тех у кого нейтральный подтон лучше всего подойдет бежевый тональный крем.

Если трудно найти подходящий оттенок, попытайтесь смешать два крема, чтобы получить нужный цвет.

Лайфгаки для подбора тонального крема по цвету кожи

Зная свой подтон, гораздо проще выбрать тональный крем нужного оттенка. Тон можно проверить – не наносите его на запястье. Желательно нанести тестер на щеку и нижнюю часть скулы и оценить контраст с шеей. Если обретенный оттенок отличается от цвета кожи более чем на два тона, от него придется отказаться.

Если подошли два оттенка, выбирайте более светлый цвет тонального крема.

Не забывайте, что искусственное освещение уродует цвет тонального крема. Следует помнить, что тональный крем будет различаться при разном освещении. Выбирать тональный крем нужно при хорошем дневном свете. При искусственном освещении оттенок может смотреться неестественно.

Если кожа периодически покрывается прыщиками, вам нужно использовать холодный оттенок тонального средства с оливковым подтоном. Не рекомендуется использовать тональный крем розовых оттенков.

Летом кожа благодаря загару становится более смуглой, следовательно, и оттенок может быть немного темнее. Поэтому, если вы используете один и тот же тональный крем в течение всего года, то в летнее время он может выглядеть слишком светлым. Для этого периода рекомендуется выбрать тональный крем на один оттенок более темный, чем зимой. Зимой уместны оттенки на один тон теплее природного цвета кожи.

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