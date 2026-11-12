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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Как подогреть воду без света: в Сети показали несложный способ

Как подогреть воду при длительных отключениях света, если нет газовой плиты?

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как подогреть воду без электричества

Как подогреть воду без электричества / © pexels.com

Во время длительных отключений света хочется по крайней мере попить горячий чай, а газовую плиту имеют не все. Тратить каждый раз по 50–100 гривен в кафе тоже не очень приятно. В Сети показали, как можно подогреть воду при отключениях света.

Действенным способом делятся в Facebook.

Как подогреть воду при отключениях света: простой способ из Сети

Из-за постоянных перебоев с электроснабжением украинцы все чаще ищут бытовые решения, чтобы обходиться без привычной техники. Когда света в многоквартирных домах нет часами, приготовление еды или напитков превращается в основы выживания.

В Facebook опубликовали ролик, в котором подробно объясняют, как можно подогреть воду без электроснабжения в квартире. Автор видео нашла интересный способ.

Женщина берет металлическую форму для выпечки кексов и чайные свечи, которые использует вместо конфорки для чайника.

Она вкладывает миниатюрные свечи в выемки металлической формы для выпекания кексов, зажигает фитили, а сверху ставит чайник с водой. Металлическое основание для выпекания кексов быстро нагревается и поддерживает тепло.

Но ждать бурного кипения или попытаться сварить что-нибудь с помощью такой конструкции не стоит. Лучше всего этот способ подходит для поддержания тепла продуктов.

Если вы собираетесь повторить такой способ подогрева воды, обязательно помните о правилах безопасности — очень осторожно проводите манипуляции с открытым огнем в квартире. Кухонные формы для выпечки не предназначены для прямого контакта с огнем в качестве подставки, а балансировка чайника над зажженными свечами может грозить ожогами или даже возгоранием.

Никогда не оставляйте огонь без присмотра, а также держите зажженные свечи на безопасном расстоянии от штор, бумаги или других быстровоспламеняющихся вещей.

Лайфхаки при отключениях света: последние новости

Напомним, сохранить тепло на кухне или другой комнате во время перебоев с отоплением и светом поможет простой и бюджетный лайфхак — утепление стены за батареей с помощью пенофола.

Этот тонкий вспененный полиэтилен с фольговым покрытием легко найти в строительном магазине, а для монтажа достаточно отрезать кусок нужного размера и закрепить его на жидкие гвозди или двусторонний скотч.

Фольга отражает тепло обратно в помещение, не давая ему выходить сквозь стену на улицу, что позволяет удерживать комфортные +18 °C даже при минус 10 градусов на улице. Кроме того, для эффективного сохранения тепла важно проверить пластиковые окна и перевести их в зимний режим, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха через щели.

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