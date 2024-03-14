Как подстричь мужчину машинкой в домашних условиях: пошаговая инструкция и варианты причесок

Короткие мужские стрижки под машинку – удобный способ регулярно поддерживать аккуратную и привлекательную прическу. Благодаря использованию прибора можно свести к минимуму посещение парикмахера, сэкономить семейный бюджет и поэкспериментировать со своим внешним видом. Главное – правильно подобрать машинку для стрижки и внимательно изучить технику ее применения дома.

Как подобрать оптимальную мужскую стрижку и подстричь мужчину машинкой в домашних условиях — ТСН.ua рассказывает дальше.

Как подобрать оптимальную мужскую стрижку

Рассматривая, как правильно стричь волосы дома машинкой для стрижки волос, следует отдельно упомянуть об основных критериях подбора мужской прически. Выбирать подходящие варианты следует индивидуально – с учетом внешности и формы черепа. Любой стилист скажет, что идеалом является овальная форма, под которую и подгоняют укладку. Рассмотрим некоторые модели мужских причесок с учетом этого критерия:

стрижку под ноль не рекомендуется использовать при неправильной форме головы, поскольку она будет подчеркивать все неровности мужского черепа. Вместе с тем она отлично подходит для мужчины с грубыми чертами, а также мужчинам, страдающим залысинами или алопецией;

мужчинам с круглой головой следует выбирать стрижки, визуально вытягивающие лицо. Это могут быть канадка или андеркат;

если волосы жесткие, отлично подойдет ежик. Особенно хорошо он будет выглядеть при квадратном черепе, если у мужчины невысокий лоб и широкие скулы;

для мужчин с треугольным лицом оптимальна такая мужская стрижка под машинку дома, как квифф. Прическа предполагает большой объем на макушке и укорочение боков, что делает голову более округлой.

Подготовка инструментов и рабочего места для мужской стрижки

Помимо машинки перед работой необходимо подготовить инвентарь, который понадобится для мужской стрижки дома. Чтобы удобно подстригать волосы, нужно купить:

накидку-пеньюар;

филировочные и обычные ножницы;

расческа-однострока;

несколько зажимов;

пульверизатор для увлажнения прядей;

бритву для окантовки.

Все перечисленные устройства нужны только в случае, если при формировании прически на дому будет применяться техника мужской стрижки машинкой и ножницами. При использовании только машинки можно ограничиться расческой и накидкой.

Подготовка волос перед использованием машинки

Рассказывая, как сделать красивую модельную стрижку машинкой дома, стоит упомянуть о правильной подготовке мужских волос. Сначала его следует хорошо вымыть, чтобы удалить с прядями грязь и подкожный жир. Если не помыть голову, то в процессе загрязнения начнут забивать ножи и приводить к их быстрому затуплению.

После мытья можно подсушить волосы феном. Оно должно оставаться слегка влажным, что позволит легче справляться с подравниванием мужской прически. Так как у большинства мужчин короткие волосы, можно отказаться от фена и подождать какое-то время, пока шевелюра высохнет самостоятельно. Если волосы удлинены, перед созданием мужской стрижки их нужно хорошо расчесать.

Как стричь машинкой для стрижки: основы, техники исполнения дома

Выясняя, как сделать мужскую прическу дома, отметим, что в парикмахерском деле существуют разные виды и методы стрижки. Условно их можно разделить на два типа – без ножниц или с машинкой и ножницами. Рассмотрим любую технику.

Техника стрижки на дому без ножниц

Самый простой вариант создания мужской прически дома – под одну насадку без ножниц. Она производится на волосы до 6 мм и не требует плавного перехода. Чтобы придать голове аккуратный вид дома, достаточно подобрать насадку соответствующей длины и пройтись аппаратом по волосистой части черепа. В завершение останется только укоротить затылку и виски, чтобы через несколько недель после подстригания голова не казалась круглой.

Вся техника мужской стрижки дома смотрится следующим образом:

Подберите насадку, которая будет использоваться для стрижки всей головы. Установите ее на машинку и пройдитесь по волосам, стараясь совершать плавные движения от начала роста до темени. Выберите другую насадку. Если, допустим, первая была под №5, то вторая будет №4. Подровняйте виски и область затылка движениями снизу вверх. Возьмите третью насадку, которая будет еще короче второй, и повторите подравнивание. При стрижке старайтесь отступать от верхнего слоя шевелюры примерно на 0,5 см, чтобы создать небольшой переход. В конце воспользуйтесь для бритья станком и выполните окантовку прически.

Схема стрижки мужских волос дома машинкой и ножницами

Теперь рассмотрим, как стричь голову вторым способом – с применением машинки и ножниц. Этот вариант более трудоемок, но позволяет создавать модельную прическу дома без особого труда. Его основное отличие заключается в оформлении переходов, которые могут быть плавными или с четким пределом. Схема подстригания волос дома такова:

Возьмите насадку под номером 9, укоротите область затылка и боковой части головы. Далее используйте насадку №6. Подстригите те же области, но с отступом примерно на 0,5 мм. Снова смените насадку на №3 и пройдитесь по подстриженным участкам еще раз. После этого можно переходить к работе ножницами. Воспользуйтесь пульверизатором, чтобы увлажнить оставшиеся длинные волосы. Слегка оттяните назад и подстригите челку. Двигайтесь к макушке, постепенно подстригая следующие пряди. При стрижке необходимо захватывать длинную прядь и предварительную подстриженную, которая служит вместо контрольной отметки. Разместите пальцы диагонально, чтобы соединить боковые волосы с макушкой. При необходимости сделайте переходы более плавными с помощью филировочных ножниц. В заключение уберите лишние волосы в области шеи машинкой или бритвенным станком. Чтобы придать мужской прическе привлекательный вид, нужно помыть голову и нанести гель.

Основные виды мужских стрижек под машинку

Каждая мужская прическа имеет свои особенности, которые следует учитывать при стрижке дома. Рассмотрим эти аспекты на примере более фаворитных моделей.

Универсально

Стрижка универсальная. Фото из открытых источников

Универсальная прическа самая простая и легко выполняется дома под одну насадку. Выше мы приводили подробную схему, как сделать ее без применения ножниц. Обратите внимание, что при стрижке дома следует точно определиться с длиной, чтобы подобрать подходящую насадку. Начинают стричь всегда с затылка, затем переходят к вискам и заушной области, а только в конце — к макушке.

В процессе работы следует слегка прижимать машинку к поверхности головы, стараясь удерживать ее под одинаковым углом. Прибор нужно вести против роста волос. Чтобы по завершению не оставалось торчащих антенн, желательно пройтись по готовой мужской стрижке еще несколько раз. Важно уделять внимание области шеи сзади. Здесь у мужчин часто растут мелкие волоски, потому стричь нужно не от края роста, а чуть ниже.

Бокс и полубокс

Стрижка бокс. Фото из открытых источников

Стрижка бокс пользуется популярностью среди многих мужчин, поскольку позволяет подчеркнуть мужество и придать спортивный вид. Мужская прическа на дому создается следующим образом:

возьмите ножницы и сформируйте границу между короткими и длинными волосами;

пряди, которые располагаются ниже предела, подстригите машинкой с использованием насадки №3;

перейдите к макушке и подстригите длинные волосы ножницами на толщину пальца;

после завершения мужской стрижки используйте филировочные ножницы для обработки границы;

если вы планируете оставить челку, ее лучше делать коротким – не ниже середины лба.

Полубокс дома стригут примерно таким же способом, но с плавным переходом. Для этого можно взять филировочные ножницы, которыми аккуратно сглаживают границы в среднем на 2 см выше контрольной линии.

Ёжик

Стрижка ежик. Фото из открытых источников

Прическа ежик похожа на бокс, но отличается отсутствием резкого разграничения. Переход следует выполнять плавно практически незаметно. Стрижут ежик дома в несколько этапов:

Сначала используют ножницы и подстригают волосы в области темени на длину около 4 мм. Наносят на подстриженный участок гель или воск и укладывают волосы так, чтобы они стояли. Затем берут машинку для стрижки и подстригают затылок, виски, бока, стараясь делать максимально незаметным переход на границы. В нижней части затылка волосы или оставляют совсем короткими или полностью сбриваются.

Под ноль

Стрижка под ноль. Фото из открытых источников

Особым успехом прическа под ноль пользуется среди мужчин, частично потерявших волосы или имеющих залысины. С ее помощью можно скрыть недостатки и подчеркнуть мужественные черты. Ножи на машинке должны быть заточены, поскольку волосы придется убирать полностью. Если пряди слишком длинные, для начала их можно укоротить ножницами. После этого берут машинку, выставляют ее на нулевку и начинают убирать шевелюру, начиная с затылка. Прибор перемещают по нескольким линиям – вниз, вверх и в стороны. Если после стрижки на дому остаются плохо обработанные участки, их корректируют бритвой.

Самые распространенные ошибки при самостоятельной стрижке

Люди, которые сами себя стригут, часто не выдерживают симметрии, поэтому следует обращать внимание на то, чтобы длина волос на левом и правом виске была идентичной.

Также некоторые храбрецы выбривают машинкой виски слишком высоко, выше точки, где голова округляется, и портят форму стрижки. Зона висков и затылка должна быть квадратной, а в этом случае она становится округлой.

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