Как подтянуть лицо: для зрелой кожи поможет нанесение трех линий

Как подтянуть лицо

Предварительно Шери рекомендует нанести на лицо тон, скульптур и румяна – это средства, которые создают базу макияжа.

Главным же средством для создания визуального эффекта в этом методе является хайлайтер.

Широкой и пушистой, но зауженной к кончику кисточкой блоггерша предлагает нанести три линии хайлайтера. Одну линию нанести от наружного уголка глаза к виску, другую – через верхний выступ скул. Третью линию нанести во впадине под скулой, ниже румян. Все три линии должны быть скошены.

Как подтянуть лицо

Нанесенные линии следует тщательно растушевать в направлении их нанесения.

Нанесение всего трех линий имеет легкий лифтинг-эффект и придаст лицу объем.

Как подтянуть лицо

Чтобы доказать это, блоггер продемонстрировала, как выглядит половина лица, на которой она нанесла эти три линии, и как выглядит половина без них. Разницу можно заметить.

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