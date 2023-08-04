Как похудеть без диет и изнурительных тренировок: проверенный учеными простой метод

Хочется похудеть, но чтобы без диет и изнурительных тренировок? Выход есть! Ученые из Мексики доказали, что простой метод помогает быстро похудеть даже без ограничений.

Об исследовании, которое длилось целый год и недавно завершилось, рассказали в журнале Pediatric Obesity.

Проблема похудения касается многих людей. Сбросить лишние килограммы мечтают как молодые, так и старики. Ведь избыточный вес – это и проблемы со здоровьем, которые могут быть достаточно серьезными.

По статистике, IMT или избыточная масса тела волнует практически каждого третьего обитателя Земли. От ожирения сегодня страдают около 650 миллионов взрослых и около 120 миллионов детей. Вопросы похудения и болезней, вызванных IMT, стали настолько актуальными, что ученые задают их рядом с проблемой глобального потепления.

Ученые из мексиканского Университета Хуарес-дель-Эстадо-де-Дуранго провели эксперимент, длившийся 12 месяцев. В нем приняли участие 54 добровольца, которые дали согласие строго соблюдать все рекомендации врачей. Хотя те оказались несложными.

Добровольцев сначала разделили на две группы. Участники первой группы употребляли пищу по методике медленного питания. То есть, каждую порцию пищи они пережевывали в течение 30 секунд. Добровольцы второй группы питались как обычно. Обе группы никак не ограничивали себя в еде и не занимались дополнительно спортом.

Уже спустя 6 месяцев появились первые результаты. Каждый участник группы, который придерживался принципов медленного питания, похудел примерно на 2 кг. А вот участники второй группы за это же время набрали 3 лишних килограмма.

За целый год последователи метода медленного питания лишились от 3 до 5% массы тела. А вот участники второй группы в то же время набрали примерно 7-8% от веса, который они демонстрировали в начале эксперимента.

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