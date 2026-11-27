Как похудеть к Новому году 2027 / © www.freepik.com/free-photo

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До Нового года 2027 года остается достаточно времени, чтобы изменить пищевые привычки, стать активнее и постепенно избавиться от лишних килограммов. Для этого не обязательно отказываться от любимых блюд, голодать или изнурять себя тренировками. Гораздо лучше работают небольшие изменения, которые легко соблюдать каждый день. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США — CDC, отмечают, что на результат влияют сбалансированное питание, физическая активность, полноценный сон и регулярность привычек.

Измените пропорции на тарелке

Один из самых простых способов контролировать количество пищи — пересмотреть состав обычного обеда или ужина. Половину тарелки следует отвести под овощи, четверть — под белковые продукты, а остальные — под гарнир из круп, картофеля или цельнозерновых продуктов.

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Например, вместо большой порции макарон с небольшим количеством мяса приготовьте курицу, гречку и салат из свежих овощей. Такой подход помогает сделать рацион разнообразным и сытным без сложного подсчета калорий.

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Добавьте белок к каждому основному приему пищи

Яйца, рыба, курятина, творог, натуральный йогурт, фасоль и чечевица — продукты, которые помогают дольше сохранять ощущение сытости.

Например, на завтрак можно приготовить два яйца с овощами, на обед — рыбу с гречкой, а на ужин — салат с фасолью. Благодаря белковым продуктам легче избегать постоянных перекусов и не чувствовать голода вскоре после еды.

Замените сладкие напитки водой

Сладкий чай, газированные напитки, пакетированные соки и сладкий кофе могут незаметно добавлять немало калорий в ежедневный рацион. Однако жидкие калории обычно насыщают хуже полноценной пищи.

Попытайтесь почаще пить обычную воду, несладкий чай или кофе без сиропов. Если сложно отказаться от сладких напитков сразу, постепенно убавляйте количество сахара. Это простое изменение, которое помогает сократить излишнюю энергетическую ценность рациона.

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Ходите пешком каждый день

Не обязательно записываться в спортзал, чтобы увеличить ежедневную активность. Начните с прогулок в быстром темпе, подъеме по лестнице вместо лифта, коротких перерывов на движение во время работы.

CDC рекомендует взрослым не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю. Это примерно 30 минут быстрой ходьбы пять раз в неделю. Дополнительно следует включить два дня силовых упражнений для основных групп мышц.

Настройте сон и вечерний режим

Недосыпание может усиливать чувство голода, воздействовать на аппетит и усложнять контроль питания. Поэтому для снижения веса важно не только следить за меню, но и уделять внимание отдыху.

Старайтесь ложиться спать примерно в одно время, не затягивайте вечер с телефоном и создайте спокойную атмосферу перед сном. Для большинства взрослых ориентиром 7-9 часов ночного отдыха. Также полезно заранее планировать ужин, чтобы не заменять полноценную пищу случайными поздними перекусами.

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