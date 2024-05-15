Как похудеть, не отказывая себе в пирожных: минус 70 килограммов на диете "80/20"

Разнообразные диеты, направленные на быстрое похудение являются эффективными, но не надолго. Через некоторое время вес возвращается к исходной точке. Эксперты, диетологи заявляют, что стабильным путем для достижения желаемого веса являются последовательные и здоровые привычки. Это доказала тренер по похудению и блогер Эмбер Клеменс.

Целенаправленно худеть Эмбер начала еще в мае 2018 года. Для этого она начала заниматься в спортзале, есть меньшими порциями и делиться своими результатами в социальных сетях. К концу 2018 года она похудела на 160 фунтов, то есть на 72 килограмма.

"Я начала делиться своими результатами в социальных сетях", – отметила Клеменс, благодаря этому нашла не только поддержку, но и новые силы в себе. Несмотря на вызовы и сомнения на этом пути, Эмбер решила не останавливаться.

Как похудеть с помощью диеты 80/20/фото shefinds.com

Наиболее важным на пути к похудению Эмбер считает соблюдение правила "80/20"'. Такая диета предполагает, что 80% ежедневного рациона должна составлять полезную для здоровья пищу, а 20% можно есть то, что хочется.

Амбер признается, что продолжает есть любимые, "вредные" продукты. «Я все еще регулярно ем мороженое. Я все еще регулярно ем пиццу», – говорит она. Блогерка считает, что чрезмерное ограничение в большинстве случаев приносит больше вреда, чем пользы.

Она убеждена, что один прием вредной пищи не помешает прогрессу! Так что иногда потребляйте все, что пожелает ваше сердце, — рекомендует блогер. "Больше всего меняет то, что вы делаете большинство времени!"

Благодаря диете "80-20" женщина достигла своих целей, одновременно наслаждаясь любимой едой.

Принцип диеты 80/20

80% рациона должно состоять из питательных и полезных продуктов, таких, как нежирные белки, полезные жиры, цельнозерновой хлеб, овощи. Остальные 20% рациона могут включать менее полезные продукты, например фастфуд, пирожные на десерт и т.д. Пятую часть оставьте на то, чтобы побаловать себя. Эти 20% на «вкусы» могут включать буквально все, что вы любите – мороженое, чизбургер, торты, булочки.

Соблюдение такого принципа питания гарантирует похудение, в то же время сохраните здоровые отношения с едой.