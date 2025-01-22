Как похудеть с удовольствием: один из самых приятных видов физической активности, сжигающий жир

Похудеть можно сидя на диетах, занимаясь изнурительной тренировкой. Физическая активность является не только способом сброса веса, но и ключевым элементом здорового образа жизни.

Среди разнообразных форм физических нагрузок, по мнению тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка, ходьба на свежем воздухе, прогулки, является одним из самых приятных и эффективных способов поддержания физической формы и похудения.. Какие преимущества ходьбы на свежем воздухе по сравнению с использованием беговой дорожки в фитнес-зале?

Энергетические затраты и мышечная активность

Во время ходьбы на открытом воздухе активно работают ягодичные мышцы и задней поверхности бедра, что способствует эффективному продвижению тела вперед. На беговой дорожке эти мускулы задействованы наименее интенсивно, так как подвижное полотно принуждает человека лишь поддерживать заданный темп. Это приводит к меньшему сжиганию калорий по сравнению с природной ходьбой. Виктор Мандзяк отмечает, что за час быстрой ходьбы можно сжечь до 250 калорий, что делает ее эффективным средством контроля веса.

Сопротивление воздуха и рельеф местности

Прогулки на свежем воздухе требуют от организма дополнительных усилий для преодоления сопротивления воздуху, что повышает энергетические затраты. Кроме того, естественный рельеф местности, в частности, неровности, камни и ветви, способствуют тренировке координации и равновесия. Это активизирует работу мозжечка и поддерживает мозг в тонусе, что помогает предотвращать нейродегенеративные заболевания.

Психологические преимущества – новые впечатления и мотивация

Пребывание на природе, среди звуков птиц и шелеста листьев, способствует снижению уровня стресса и улучшению настроения. В отличие от этого занятия в фитнес-зале часто сопровождаются шумом тренажеров и отсутствием естественных стимулов, что может негативно влиять на психологическое состояние.

По мнению тренера, гениальный способ поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Прогулки на природе дарят разнообразие пейзажей и новые впечатления, что делает физическую активность более интересной и мотивирующей. В фитнес-зале же окружение остается неизменным, что может приводить к быстрой потере интереса к тренировкам.

Для ускорения похудения Виктор Мандзяк рекомендует ходить быстрым темпом, поскольку это позволяет сжечь больше калорий и экономит время. Он отмечает, что 10 000 шагов, сделанных в быстром темпе, сожгут больше калорий, чем то же количество шагов в медленном темпе.

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