Как похудеть за 10 дней без жестких диет и спорта: диетологи дали 7 эффективных советов

Похудеть за 10 дней вполне реально и даже сделать так, чтобы вес больше не вернулся. Для этого от вас нужна только дисциплина и желание.

Согласно исследованию Всемирной федерации ожирения, к 2035 году более половины населения мира будет иметь избыточный вес или страдать от ожирения. Около 2,6 миллиарда человек во всем мире, а это примерно 38% населения мира, уже имеют избыточный вес, и ожидается, что это число увеличится до 4 миллиардов (51%) за 12 лет. В таких условиях забота о массе тела становится очень важной.

Однако есть несколько методик, с помощью которых можно похудеть за 10 дней без изнурительных упражнений и спорта. Об этом пишет Lifestyle Asia.

Нужно немного изменить образ жизни, включить в свой порядок дня привычки, которые помогут быстро сбросить вес. Результат зависит от возраста, роста и наличия хронических заболеваний.

Не пейте слишком много воды

Тренер по фитнесу Стив Максвелл советует вам сократить потребление крахмалистых углеводных продуктов. Это означает, что потребление сахара, крахмала, выпечки и хлеба всех видов запрещено. Свежие фрукты содержат хорошие углеводы, поэтому их можно есть.

Вместе с фруктами старайтесь каждый день включать в свой рацион больше салатов из свежих овощей. Порция животного белка четыре раза в неделю также должна присутствовать в вашем рационе. Еще один важный совет, которым поделился Максвелл, – сократить чрезмерное потребление воды.

Сократите потребление рафинированных углеводов

Персональный тренер Хейден Уильям Кортленд советует сократить потребление рафинированных углеводов. Их можно заменить белком и полезными жирами.

Сон также очень необходим при похудении. Нужно убедиться, что ночью вы спите не менее 7 часов.

Не решайтесь каждый день

Проверка веса ежедневно может вызвать стресс. Это может демотивировать вас и стать причиной срыва. Ежедневное взвешивание может ввести в заблуждение, поскольку оно не принимает во внимание тот факт, что вы, возможно, увеличиваете мышечную массу. Вы должны реагировать один раз в неделю, в идеале утром.

Берите с собой перекус, выходя из дома

Диетология и сертифицированная тренер по макробиотическому здоровью Шилпа Арора Н. Д. сказала, что обычно перекус вне дома — ненужная еда и риск набора лишних калорий. Поэтому всегда стоит паковать собственный перекус, выходя из дома. Орехи и семена, фрукты, обычный йогурт, ростки, темный шоколад или сыр – идеальный перекус.

Ищите здоровую альтернативу

Также предлагается перейти из вызывающего воспаления масла на топленое масло. Можно также заменить крахмалистые овощи, такие как рис и картофель, листовыми зелеными овощами.

Фруктоза из таких продуктов, как фрукты может вызвать тягу к пище в течение всего дня. Диетологи советуют не есть на завтрак продукты, богатые фруктозой. Вы можете есть их после обеда.

Переходите на жидкую диету

Виктория Гарсия Драго, инструктор из йоги, советует для получения быстрых результатов отдать предпочтение жидкой диете в течение трех дней.

В течение трех дней, чтобы ускорить обмен веществ, вам не нужно есть ничего, кроме органических соков.

Необходимо убедиться, что в этот период вы пьете достаточное количество воды комнатной температуры, настоянной на нескольких ломтиках лимона, лайма и нарезанных огурцов.

Это убережет вас от обезвоживания. Благодаря жидкости ваш желудок будет постоянно наполнен, и вы не будете испытывать сильного голода.

Исключите употребление "пустых калорий"

Персональный тренер Мэтт Свежински говорит, что для того, чтобы похудеть за 10 дней, нужно следить за тем, что вы едите. Следует сократить потребление "пустых калорий", таких как печенье, газированные напитки и продукты, подвергшиеся технологической обработке.

Ежедневная активность не менее важна, поэтому занимайтесь ходьбой, бегом, ездой на велосипеде, плаванием, танцами и спортом. Джейми Макфейден, еще один тренер по здоровому образу жизни и фитнесу, предлагает держаться подальше от продуктов в упаковке, а также сократить потребление алкоголя.

Как сохранить вес после 10 дней похудения?

После того, как вы добились своей цели, нужно поддерживать свой вес. Во-первых, вы должны продолжать соблюдать низкокалорийную диету и вести активный образ жизни.

Не пренебрегайте полноценным сном, ведь ваш организм должен восстанавливаться и отдыхать. Кроме того, старайтесь избегать нездоровой пищи и употребления алкоголя.

Есть ли побочные эффекты?

Хотя это достаточно эффективный способ похудания, могут возникнуть некоторые побочные эффекты. Экстремальная потеря веса может привести к разным осложнениям, таким как метаболические изменения, потеря мышечной массы и дефицит питательных веществ. Усталость, обезвоживание, дисбаланс электролитов и образование камней в желчном пузыре также являются некоторыми побочными эффектами быстрой потери веса.

Раньше мы писали о рецепте ужина, который поможет быстро похудеть.

Читайте также: