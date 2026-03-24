Как покрасить пасхальные яйца на Пасху рисом

Пасхальные яйца. Фото: https://www.youtube.com/@TanyaBiser_ua

Этот способ покраски — настоящая находка для тех, кто любит необычные пасхальные яйца, но не хочет тратить часы на сложный декор. Результат выглядит очень эффектно, яйца получаются яркими, насыщенными и покрытыми мелкими цветными точечками. В то же время каждое яйцо имеет свой уникальный рисунок.

Что понадобится для работы

Для окрашивания подготовьте:

Яйца заранее вымытые и отваренные (лучше красить их, пока они еще горячие).

Рис — примерно по 150 г на каждый цвет.

Пищевые красители — сухие. В нашем случае желтый и синий.

Уксус — по полчайной ложки на каждую емкость.

Горячая вода — по одной столовой ложке.

Пластиковые лоточки — объемом по 500 мл с плотно закрывающимися крышками.

Как покрасить яйца рисом

Шаг 1: Готовим цветную основу

Прежде всего, нужно подготовить сам рис, который и будет «рисовать» на скорлупе.

Высыпьте сухой краситель в пустой лоток. Добавьте туда полчайной ложки уксуса и одну столовую ложку горячей воды. Тщательно размешайте, чтобы краска полностью растворилась и не осталось комочков. Насыпьте в этот раствор 150 г риса и хорошо перемешайте.

Важный нюанс: рис должен быть рассыпчатым. Если вы видите на дне излишнюю жидкость, просто подождите несколько минут. Рис впитает влагу, и только тогда он будет правильно оставлять пятнышки на яйце, а не просто замазывать его сплошным цветом.

Шаг 2: Процесс окрашивания

Когда рис стал цветным и сухим с виду, можно становиться к магии.

Возьмите горячее яйцо и положите его прямо в лоток с рисом. Закройте крышку и начинайте аккуратно встряхивать емкость. Яйцо будет перекатываться внутри, а рисинки оставят на нем цветные отпечатки. Вы можете в процессе открывать лоток и проверять интенсивность окраски. Если хотите более яркий результат — просто закройте и потрясите еще немного.

Главные преимущества этого способа окрашивания яиц

Одним из величайших преимуществ этого метода является невероятная чистоплотность процесса. Вам даже не понадобятся защитные перчатки, ведь весь созидательный этап сосредоточен внутри закрытого лотка. Поскольку вы не касаетесь краски непосредственно руками, кухня остается чистой, а ваши ладони — без цветового пятна.

Кроме того, такой способ окрашивания является быстрым, создание одной пасхальной яйца занимает буквально минуту-две, что позволяет быстро подготовить целую корзину к празднику.

Особый шарм придает полная уникальность каждой работе. Благодаря тому, что цветные рисинки ложатся на скорлупу абсолютно хаотично, вы никогда не получите два одинаковых яйца — у каждого будет свой неповторимый узор в мелкую точку.

Этот метод однозначно стоит попробовать всем, кто хочет удивить родных ярким и современным результатом, избегая одновременно лишних хлопот и кип грязной посуды.