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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Как покрасить яйца в зеленый цвет с помощью натурального красителя: понадобится известное растение

Как покрасить яйца на Пасху в зеленый цвет.

Автор публикации
Анна Носова Анна Носова
Зеленые пасхальные яйца

Зеленые пасхальные яйца

Для того чтобы покрасить яйца в зеленый цвет, можно использовать обычное, известное всем растение, а именно — крапиву. С ее помощью можно получить красивые оттенки зеленого — от болотного до мятного.

Итак, для воплощения этой творческой идеи вам понадобятся стакан воды, 50 грамм тщательно высушенных листьев крапивы, что являются главным источником желаемого зеленого пигмента. В аптеке нужно будет купить алюмокалиевые квасцы, понадобится около четверти чайной ложки этого вещества. Они будут выступать в качестве протравителя, помогая цвету лучше закрепиться на яичной скорлупе и обеспечивая его стойкость и насыщенность.

Инструкция, как покрасить яйца в зеленый цвет

  • В посудину аккуратно засыпьте предварительно высушенные листья крапивы, после чего осторожно влейте необходимое количество воды.

  • Поставьте посудину на медленный огонь и доведите содержимое до состояния едва заметного кипения, после чего продолжайте варку в течение пятнадцати минут, позволяя зеленому пигменту постепенно высвобождаться из растительного сырья и насыщать воду.

  • Полученный отвар процедите через мелкое сито или несколько слоев марли непосредственно в чистую пол-литровую банку, освобождая жидкость от твердых частиц крапивы.

  • К процеженному еще теплому отвару добавьте небольшую щепотку алюмокалиевых квасцов и тщательно перемешайте жидкость до полного растворения кристаллов, обеспечивая тем самым правильную фиксацию цвета на яичной скорлупе.

  • Осторожно опустите предварительно подготовленные, уже сваренные яйца в отвар, следя за тем, чтобы они были полностью покрыты жидкостью, и оставьте их в таком состоянии на несколько часов, а для достижения максимально глубокого и насыщенного оттенка — на всю ночь.

  • По окончании процесса окрашивания аккуратно извлеките яйца из отвара и разложите их на бумажном полотенце до полного высыхания.

Несколько полезных советов, которые помогут вам в этом творческом процессе:

  • Для получения более интенсивного и более глубокого зеленого оттенка вы можете смело увеличить количество используемой крапивы или значительно продлить время пребывания яиц в окрасочном растворе, контролируя процесс визуально до достижения желаемого результата.

  • В случае отсутствия алюмокалиевых квасцов, их вполне можно заменить обычной пищевой содой, однако следует помнить, что это может повлиять на устойчивость и яркость полученного цвета.

  • Для обеспечения лучшей и равномерной окраски перед погружением в отвар рекомендуется предварительно отварить яйца в течение десяти минут, что также будет способствовать лучшему соединению красителя с поверхностью скорлупы.

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