Как покупать кота и остаться живым: пошаговая инструкция без слез и царапин

Как покупать кота

Большинство домашних кошек посвящают уходу за собой до 40% своего времени, поэтому при обычных условиях они отлично справляются с гигиеной самостоятельно. Однако иногда обстоятельства от сильного загрязнения в краске или масле до медицинских показаний при дерматите или паразитах заставляют владельца готовить ванну. Чтобы эта процедура не превратилась в битву, важно понимать психологию животного и действовать технически правильно.

Когда купание кота или кошки действительно необходимо

Частое купание может быть вредным для кошек, поскольку вода и моющие средства пересушивают эпидермис и разрушают естественный защитный слой, покрывающий каждый волос. Именно поэтому ветеринарные врачи настаивают на том, чтобы здоровое животное подвергали водным процедурам не чаще одного или двух раз в год.

Однако есть исключительные ситуации, когда ванна становится острой необходимостью.

Это касается случаев сильного загрязнения веществами, которые животному опасно слизывать, например мазут или агрессивная бытовая химия.

Также мытье является обязательной частью лечебной терапии, когда по предписанию врача необходимо применять специализированные шампуни для борьбы с дерматологическими проблемами.

Отдельно стоит упомянуть об определенных породах, например сфинксах, чья кожа из-за отсутствия шерсти требует регулярной очистки от природного секрета.

Наконец, дополнительные сеансы гигиены становятся актуальными при подготовке к профессиональным выставкам, чтобы придать любимцу безупречный вид.

Предстоящая подготовка кота к купанию

Чтобы купание прошло максимально спокойно, необходимо заранее позаботиться об устранении факторов, вызывающих у животного тревогу. Поскольку для большинства кошек контакт с водой является серьезным испытанием из-за шума, неустойчивой скользкой поверхности и ощущения ограниченного пространства, главной задачей владельца становится создание безопасной и комфортной атмосферы.

Первым шагом к безопасному купанию является правильный уход за когтями и шерстью. Рекомендуется подстричь когти любимцу за день до запланированной процедуры — это значительно снизит риск получения глубоких царапин, если кот все же подвергнется панике.

Перед погружением в воду животное нужно тщательно вычесать, удалив отмершие волоски и все имеющиеся колтуны. Это критически важно, ведь после намокания спутанная шерсть сбивается еще сильнее, и разобрать ее без ущерба для кожи становится практически невозможно.

Все необходимые вещи должны быть под рукой, чтобы вам не пришлось оставлять мокрое животное в одиночестве. В обязательный набор входит специализированный шампунь, разработанный именно для кошек. Использование человеческой косметики недопустимо, поскольку уровень кислотности (pH) нашей кожи существенно отличается от кошачьего, что может спровоцировать у питомца сильный зуд, раздражение и появление перхоти.

Также следует подготовить удобный ковшик для мягкой поливки и два больших полотенца, которые хорошо впитывают влагу.

Температурный режим играет решающую роль в том, как животное воспримет процесс. Вода должна быть максимально приближена к природной температуре тела кота — в пределах 37–39°C. Если вода будет более прохладной или горячей, это лишь усугубит стресс и дискомфорт.

Не менее важно подготовить и само помещение — в ванной комнате должно быть достаточно тепло, не ниже 22°C, а любые сквозняки следует полностью исключить во избежание переохлаждения любимца после выхода из воды.

Пошаговая техника купания кота

Наберите воду в ванную или тазик еще до того, как принесете любимца в комнату. Это позволит избежать пугающего шипения крана. Следите, чтобы уровень воды был небольшим — только до линии живота кота. Чувство сопротивления под лапами успокаивает животное, в то время как глубокая вода, где лапы «плавают», мгновенно вызывает панику.

Использование ручного душа — это кратчайший путь к истерике у кота. Во-первых, воронка в руках хозяина воспринимается животным как непонятный агрессивный объект. Во-вторых, шипение воды под давлением напоминает коту вражеское змеиное шипение. Замените воронку на обычный ковшик — бесшумная поливка водой из небольшой емкости воспринимается котами гораздо спокойнее.

Особое внимание уделите ушам и глазам. Попадание влаги в слуховые проходы чревато развитием отита. Чтобы перестраховаться, можно осторожно закрыть ушки ватными тампонами или просто контролировать каждое движение, когда работаете у головы.

Начинайте увлажнять шерсть плавно, двигаясь от лопаток к хвосту с помощью ковшика или губки. Никогда не лейте воду прямо на голову! Для гигиены мордочки достаточно несколько раз провести по ней влажной ладонью, тщательно обходя нос и ушные раковины.

Мягко распределите шампунь по телу и обязательно смойте до полной прозрачности воды. Это важно, если на коже останутся частицы пены, они вызовут зуд или дерматит. Кроме того, кот обязательно начнет умываться после ванны, и остатки химии могут попасть в желудок.

После купания сушка и реабилитация

Завершающий этап процедуры требует особой щепетильности, поскольку после контакта с водой коты очень быстро теряют тепло. Важно действовать оперативно, чтобы не допустить переохлаждения и успокоить животное после пережитого волнения.