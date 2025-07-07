Как поливать огурцы в жару и чем подкормить: советы опытных садовников

Как поливать огурцы в жару

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Июль — самый жаркий месяц лета. В таких условиях очень важно обеспечить огурцам надлежащий уход, чтобы они хорошо росли, развивались, плодоносили и оставались здоровыми. Как ухаживать за огурцами в жару, рассказала опытная садовница.

Как поливать огурцы в жару

Огурцы — очень влаголюбивые растения. Без достаточного количества воды они не будут расти или дадут мелкие, деформированные и горькие плоды. Для них правильный полив очень важен.

Сколько и как часто поливать огурцы

Специалисты советуют поливать огурцы дважды в неделю, используя около 5 литров воды на квадратный метр. В жаркие дни увеличьте частоту поливов до трех раз в неделю, сохраняя тот же объем воды.

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Во время плодоношения поливайте огурцы через день, увеличив объем воды до 8 литров на квадратный метр.

В очень жаркие дни поливайте огурцы каждый день, а в случае аномальной жары даже дважды в день.

Для полива идеально подходит теплая вода из постоявшего в емкостях водопровода. Лучше всего использовать дождевую или родниковую воду. Эта вода более мягкая и не требует отстаивания. Достаточно дать ей нагреться на солнце перед поливом.

Важные нюансы полива

Не переувлажняйте почву. Если почва под огурцами все еще влажная, дайте ему подсохнуть. Чрезмерная влага может привести к загниванию корней и потере урожая.

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При наличии капельного полива использовать его будет оптимальным решением.

Всегда поливайте огурцы под корень, избегая попадания воды на листья. Это поможет предотвратить солнечные ожоги.

Лучше всего поливать огурцы рано утром (в 6-7 утра) или вечером, за 2-3 часа до захода солнца.

Поливать огурцы днем не имеет смысла, поскольку большая часть воды испарится, не добравшись до корневой системы. Кроме того, попадание воды на листья под прямыми солнечными лучами может вызвать ожоги.

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Использование мульчи, например крапивы, помогает сохранять влагу в почве. Существует мнение, что мульчирование крапивой может отпугивать улиток.

Чем подкормить огурцы в жару

Важность кальция для огурцов

В жаркую погоду особенно важно, по мнению специалистов, является подкормка огурцов кальцием. Недостаток этого элемента может привести к вершинной гнили плодов, пожелтению и засыханию листьев. Кальций является ключевым элементом для роста и развития огурцов, влияя на формирование корней, листьев и плодов, а также предотвращая их гниение. В период засухи корневой системе трудно усваивать кальций из почвы, поэтому рекомендуется использовать опрыскивание по листу.

Эффективные способы внесения кальция

Для начальных этапов развития огурцов, когда необходимо стимулировать активный рост стеблей и листьев, отлично подходит кальциевая селитра. 10 грамм этого удобрения следует развести в 10 литрах воды и опрыскивать растения по листу. На начальной стадии развития данную процедуру можно повторять каждые 10 дней, начиная с появления первых настоящих листьев.

Чтобы получить легкоусвояемый кальций, можно использовать древесную золу, погашенную кислотой. Для этого возьмите стакан древесной золы, залейте литром горячей воды и добавьте полстакана уксуса. После завершения реакции разведите полученный раствор водой до 10 литров. Полученным раствором поливайте огурцы из расчета 1 литр под каждый куст.

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Особенно рекомендуется использовать Хелатин Кальций для огурцов, поскольку он эффективно предотвращает опадания бутонов и завязи, устраняет хлороз и ломкость листьев. Разведите 50 мл Хелатина Кальция в 10 литрах воды и проведите 2-3 опрыскивания по листу, обязательно на увлажненную почву. Лучше всего проводить такую обработку вечером. Этот раствор также будет полезен перцам и баклажанам.

Почему огурцы цветут, но не завязываются

Если огурцы пышно цветут, но завязи не образуются, причина может заключаться в особенностях сорта и методах формирования куста.

У сортовых огурцов (например Феникс) на центральном стебле часто появляются преимущественно мужские цветки, так называемые пустоцветы, которые не дают плодов. Чтобы стимулировать образование женских цветков с будущими огурцами, необходимо прищипнуть верхушку центрального стебля над шестым листом. Этот прием способствует активному росту боковых побегов, на которых появляются женские цветки.

У партенокарпических огурцов каждый цветок уже является завязью. Формирование куста этих сортов проще: рекомендуется ослепить первые четыре узла, то есть удалить листья и соцветия, чтобы дать основному стеблю быстрее пойти в рост.

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Следуя этим советам, вы сможете обеспечить своим огурцам оптимальные условия для роста и развития даже в самые жаркие летние дни, получив обильный и качественный урожай.