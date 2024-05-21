Как поливать помидоры: рискуете потерять весь урожай, если будете делать это не правильно

Какой полив нужен для помидоров, чтобы росла крепкой и не гнила

Для хорошего урожая помидор важно вовремя и правильно их поливать. Рассказываем, как поливать часто поливать помидоры, как поливать рассаду, нужно ли поливать помидоры сразу после высадки в открытую почву, что будет, если поливать помидоры каждый день.

Как поливать рассаду помидоров

Рассада помидоров достаточно капризная и плохо среагирует на неправильный полив – избыток воды может привести к загниванию корневой системы, а недостаток -- ослабит саженцы.

После посева семян помидоров необходимо подождать с поливом, пока не появятся первые побеги, ведь семена сажают уже в увлажненную почву. Как только побеги появятся, полейте их на пятые сутки.

Обычно до пикирования проходит примерно 2 недели. В течение этого времени томаты необходимо полить минимум 3 раза, можно и больше. Поливать нужно тогда, когда почва подсохнет. Непосредственно в период пикирования рассаду необходимо тоже хорошо полить.

После пикирования рассаду помидоров необходимо поливать в среднем примерно один раз в неделю. Если в этот промежуток времени листья теряют упругость, поливать нужно почаще. Если в течение семи дней почва остается влажной, дополнительный полив не требуется.

Как поливать помидоры после высадки в открытую почву. Первый полив помидоров

Обычно полив помидоров в открытом грунте зависит от погодных условий. Следует учесть тип земли, скорость ее высыхания и уровень влажности.

Первые пять дней после посадки рассады на огороде помидоры лучше не поливать. Это время нужно саженцам, чтобы адаптироваться к новой среде. Дальше полив зависит от того, где растут томаты и погоды.

Полив нужно производить раз в неделю, под каждый куст необходимо внести 3000 мл воды. В период цветения необходимо снизить полив до 2000 мл. А если лето дождливое, вообще полив сократить. Если погода жаркая, то полив нужно увеличить вдвое, а если жара длительная -- вчетверо. Ориентироваться нужно на высыхание почвы.

Как поливать помидоры в теплице

Следует иметь в виду, что при поливе повышается влажность в теплице, а помидоры этого не любят. В таком случае обязательно нужно проветривать теплицу, чтобы влажность внутри была на уровне 45-60%. Оптимальный вариант для теплицы – это капельный полив. Капельный полив экономически выгоднее, а вода не попадает на листья, поэтому грибковые заболевания не развиваются.

В период формирования плодов томаты в теплице поливаем обильно – 20 л воды на 1 кв.м по мере высыхания почвы.

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