Как поливать помидоры в жару и чем подкормить, чтобы спасти урожай

Как поливать и подкармливать помидоры

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Июль — месяц созревания томатов, одновременно являющийся настоящим испытанием для этих растений из-за интенсивной жары. Чтобы сохранить листья и плоды от солнечных ожогов, не допустить растрескивания и гниения помидоров, а также обеспечить их полноценное плодоношение, специалисты предлагают особый подход к поливу и подкормке.

Затенение: первый шаг к защите

Прямые солнечные лучи в жару могут нанести непоправимый вред томатам — листья и плоды начинают гореть, особенно это заметно на круглых помидорах, которые становятся волокнистыми и непригодными для потребления. Притенение является обязательной мерой по сохранению урожая помидоров. Без должного притенения, утверждают опытные огородники, можно потерять значительную часть урожая.

Для создания тени идеально подходит агроволокно или затенительная сетка. Также можно использовать любые другие материалы, хорошо пропускающие воздух, но приглушающие интенсивное солнечное излучение.

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Как правильно поливать помидоры, чтобы не потерять урожай

В июле многие огородники, опасаясь жары, начинают поливать помидоры каждый день, но это большая ошибка. Слишком частый полив вреден. Как отмечают специалисты, почва между поливами должна успевать просыхать.

Нужно ли ежедневно поливать помидоры в жару

После длительного периода засухи, когда почва снова получает большое количество воды, помидоры начинают стремительно впитывать влагу. Их кожура просто не успевает адаптироваться к такому быстрому поступлению воды, что приводит к растрескиванию плодов.

Кроме того, чрезмерное увлажнение делает помидоры водянистыми, они теряют свою природную сладость и в целом снижается их качество.

Когда переувлажненная почва сочетается с высокой температурой, создаются идеальные условия для активного развития грибковых инфекций, таких как фитофтороз. Этот опасный грибок, активизированный влагой на листьях и плодах, может уничтожить весь урожай всего за несколько дней.

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Как правильно поливать помидоры в июле

При нормальной температуре помидорам достаточно 1-2 литра воды на куст 1-2 раза в неделю. Однако при высоких температурах, когда столбик термометра достигает 38-40°C, потребности возрастают, но поливать нужно не чаще одного раза в 2-3 дня. При чрезвычайной жаре допустим ежедневный полив или через день.

Определить необходимость полива просто: проверьте почву на глубине 2,5 см. Если он сухой, пора поливать. Под каждый куст следует вливать 2-3 литра воды. Лучше поливать медленно, чтобы почва успевала впитать влагу. Следите за растениями: если листья увядают и становятся мягкими, это признак недостатка влаги, и такого состояния следует избегать.

Поливайте очень аккуратно, чтобы вода не попадала на листья и стебли, ведь это может спровоцировать грибковые болезни. Оптимальное время для полива — вечер или утренние часы (6-7 утра). Поливать днем в жару бессмысленно, поскольку вода мгновенно испаряется.

Используйте теплую воду, температура которой на несколько градусов ниже температуры воздуха. Холодная вода может привести к опаданию цветков и завязей. Для этого водопроводную воду предварительно наберите в емкости, чтобы она отстоялась и нагрелась до нужной температуры. Дождевая или родниковая вода также отлично подходит, но ее также следует предварительно нагреть.

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Дополнительные агротехнические мероприятия по обеспечению томатов влагой

Регулярно удаляйте нижние листья на кустах помидоров. Это улучшает циркуляцию воздуха и уменьшает потребность в воде.

Покройте грунт соломой, скошенной травой или сеном. Это поможет дольше удерживать влагу и уменьшает частоту поливов.

Цветущие томаты страдают от жары больше. При температуре воздуха 30°C и выше пыльца может стерилизоваться. Поэтому ранним утром, пока жара не наступила, пройдитесь по грядке и осторожно встряхните стебли или сетку, на которой закреплены томаты, чтобы помочь опылению.

Чем и как подкормить помидоры в жару: кальций, бор и органика

В июльскую жару помидоры нуждаются в особой поддержке, а именно кальция и бора. Эти элементы являются ключевыми для их устойчивости к высоким температурам и, что не менее важно, для предотвращения вершинной гнили. Благодаря кальцию и бору завязь формируется лучше, обеспечивая будущий урожай.

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Для их внесения, по мнению опытных огородников, можно воспользоваться кальциевой селитрой или обратить внимание на препарат Брексил Кальций, который часто уже содержит бор. Если вы выбрали Брексил Кальций, то его можно эффективно совместить с борной кислотой для усиления действия. Более подробную информацию об этом препарате ищите на сайтах производителей агрохимикатов или в специализированных магазинах.

Кроме минеральных подкормок, в июле не стоит забывать и об органике. Настой куриного помета — отличный вариант, содержащий много макро- и микроэлементов, хотя из-за высокого содержания азота его следует использовать не чаще одного раза в месяц. Также очень полезны будут настои из крапивы или разнотравья. Их можно смешивать с настоем древесной золы, которая тоже является ценным органическим удобрением. Однако, заметьте, в жаркие дни использование древесного пепла не рекомендуется.

Листовая подкормка примидоров: скорая помощь в жару

Когда наступает жара, корневой системе помидоров становится крайне тяжело полноценно работать, что затрудняет усвоение питательных веществ из почвы. В такие моменты опрыскивание по листу превращается в особо эффективный способ, как питать растения, так и защищать их от неблагоприятных условий. Питательные вещества, попадая прямо на листья, быстро поглощаются, обеспечивая помидорам необходимую поддержку.

Отличным решением для такой листовой подкормки является раствор сыворотки и марганца. Эта смесь не только защищает помидоры от болезней, но и снабжает их важными микроэлементами. Чтобы приготовить этот эликсир, возьмите одну часть сыворотки и три части воды (например, 1,5 литра сыворотки на 4,5 литра воды). К этой смеси добавьте 1 г марганцовки на каждые 10 литров готового раствора. Тщательно перемешайте и опрыскивайте листья и стебли помидоров.

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Сыворотка в составе раствора обеспечивает растения питательными веществами и помогает им противостоять грибковым заболеваниям. Марганцовка, в свою очередь, является мощным антисептиком, эффективно нейтрализующим патогенные бактерии, вызывающие болезни растений, и значительно улучшает усвоение растениями питательных веществ. Важно помнить, что при сильной жаре категорически нельзя использовать йод в этом растворе.