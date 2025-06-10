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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
206
Время на прочтение
1 мин

Как поливать спатифиллум: в поддон или сверху — не допускайте этих ошибок, чтобы "женское счастье" цвело круглый год

Спатифиллум (“женское счастье” или “мирные лилии”) считается одним из самых популярных комнатных растений. Он неприхотлив в уходе, переносит разные неприятности и цветет при любом освещении. Однако очень важно знать, как правильно поливать цветок.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как поливать спатифиллум: сверху или снизу

Как поливать спатифиллум: сверху или снизу / © Pixabay

Спатифилум предпочитает всегда оставаться лишь слегка увлажненным, поэтому чрезмерная поливка — это распространенная ошибка среди неопытных садоводов.

Перед поливкой всегда проверяйте почву на ощупь. Если он не слишком влажный, но немного прилипает к пальцу, понадобится только легкая поливка. Эту процедуру следует повторять при необходимости, чтобы почва не пересыхала.

Здесь все также зависит от температуры и уровня влажности в помещении.

Например, если растение стоит в сухой и теплой комнате, то его следует поливать раз в несколько дней.

Частота поливки напрямую зависит от времени года. Так, в течение весеннего и летнего периодов спатифиллум требует более частой поливки, чем осенью и зимой. Однако всегда проводите пальчиковый анализ почвы.

Многие спрашивают, как правильно поливать спатифиллум: сверху или снизу? Для этого растения есть два варианта, которые можно использовать. Вы можете поливать “женское счастье” традиционно из воронки, то есть сверху. Также можно поставить горшок с растением в наполненную водой раковину или миску на 15 минут. За это время спатифиллум “напьется” столько, сколько ему нужно.

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Дата публикации
Количество просмотров
206
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