Секреты в GTA 6, Фото: Rockstar Games

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Почти неделю миллионы людей во всем мире проводят свои вечера в долгожданной игре GTA 6, которая вышла в прошлую среду ночью. За это время геймеры успели найти немалое количество «пасхалок» — от собачьего острова до скрытых золотых автомобилей, атомных станций и интересных возможностей персонажей.

Секретами делится Lifehacker.

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«Пасхалки» в GTA 6: какие функции включить и о чем не забыть в начале игры

Эти советы помогут вам лучше освоиться в Grand Theft Auto VI и не тратить лишнее время на неудобные стандартные параметры. Масштабный мир шестой части насыщен мелочами, о которых грубые базовые подсказки на старте часто умалчивают.

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Не пропускайте мелочи и дополнительные квесты в первой главе

Если вы только в начале игры, ни в коем случае не пропускайте дополнительные задачи и взаимодействия. Хорошо изучите все вокруг. Почините жилье перед приездом Люсии, проведите совместные медитации. А еще лучше купить ей ожерелье. Все это повлияет на общее прохождение. Не бегите по сюжету.

Перед миссией «Recalibration» лучше сделать отдельное сохранение, ведь именно она подводит к «Tourist Trap» — точке, после которой вернуться в первую главу уже не получится.

Активируйте голосовые подсказки маршрута, чтобы не сбиваться с дороги

Тем, кто привык к аркадной или симуляторной гонке, управление транспортом в новой части покажется совсем другим. Сочетать привыкание к поведению авто с постоянным взглядом на миникарту непросто, особенно когда время поджимает.

Выход — включение голосовой навигации через меню GTA VI — Audio — GPS Voice — Voice. На PS5 это работает гораздо удобнее: подсказки звучат непосредственно через встроенный динамик контроллера DualSense.

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Перенастройте скорость передвижения для Джейсона и Люсии

По умолчанию бег привязан к удержанию L3, из-за чего быстро устают большие пальцы. Ситуацию исправляет настройка скорости движения через левый стик: легкий наклон дает спокойный ход, а полный — более быстрый шаг, бег трусцой или бег.

Включить это можно путем GTA VI — Gameplay — Movement Speed — Jog. Такой вариант позволяет двигаться быстрее без затрат выносливости, а при необходимости вместо Jog ставится Run для максимального темпа. Кроме того, во вкладке Control Scheme можно выбрать раскладку Classic, чтобы бегать по зажатой кнопке X вместо L3.

Снизьте интенсивность вибрации для долгих сессий

Слишком сильная вибрация геймпада не только утомляет во время длительного сидения перед экраном, но и сажает батарею. В меню GTA VI — Controller — Vibration & Haptics Strength силу отдачи можно немного уменьшить.

Подкрутите «мертвую зону» стоков для более точного управления машинами

Со временем многие геймпады начинают «дрейфовать». В то же время, индивидуальная настройка «мертвой зоны» для каждого стика полезна даже на новом контроллере: значение 7 заметно убирает ощущение «плавучести» автомобилей во время езды.

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Прячьте байк в кузове пикапа для отхода после ограблений

Серьезные проделки быстро привлекают внимание полиции, поэтому игроки обычно готовят сменную одежду, оставляют авто за квартал-два или действуют скрытно, чтобы не оставлять свидетелей. Есть и другой способ — использовать пикап, который доступен в начале игры.

Мотоцикл ставится в кузов, пикап отгоняется в укромное место недалеко от места происшествия, а дальше игрок едет на цель уже на байке. После завершения дела мотоцикл можно бросить и быстро добраться до спрятанного пикапа, который свидетели не связывали с налетом.

Не глушите двигатель авто, чтобы выиграть секунды во время побега

Если вы уже припарковали автомобиль перед ограблением, ускорить старт помогают две кнопки. Дважды нажав Triangle, персонаж выходит из авто с включенным мотором — так что когда вы возвращаетесь, можете мгновенно трогаться.

А если успеть сразу после двойного нажатия Triangle, еще в момент выхода из салона, нажать L3, дверь остается открытой, что сэкономит еще немного времени.

Уменьшите визуальную нагрузку, чтобы меньше уставали глаза

Для игроков с хроническими мигренями или чувствительностью к резкому свету в игре есть немало опций, которые снимут напряжение с глаз. В разделе GTA VI — Display — Flashbang параметр Dark убирает резкую белую вспышку от светошумовых гранат.

Там же можно ослабить экранные эффекты низкого здоровья или выносливости, включить снижение яркости вспышек или использовать Focus Trail Colorblind Mode для более удобного разрешения цветов.

Добавьте постоянную точку в центре экрана, чтобы меньше укачивало

Активная работа камеры в играх от первого и третьего лица может вызвать головокружение, тошноту и головные боли уже за первые два часа. Уменьшить эти проявления помогает опция Persistent Center Dot в разделе GTA VI — UI, которая держит на экране неподвижную белую точку по центру. Дополнительно во вкладке Camera стоит уменьшить покачивание камеры, ее тряску и раскачивание оружия. В настройках можно подобрать удобную чувствительность обзора и прицеливания.

Включите Tinnitus Reduction для защиты слуха

После взрывов в игре раздается долгий реалистический звон в ушах, который для людей с тинитусом или хроническими мигренями может быть слишком тяжелым. Чтобы убрать этот эффект, достаточно зайти в настройки игры и активировать Tinnitus Reduction на вкладке Audio.

Что произойдет с мозгом после 8 часов подряд в GTA

Напомним, восьмичасовой марафон в GTA 6 может привести к физической и умственной усталости и ухудшению ночного отдыха. Как объяснил консультант по здоровью компании Balance My Hormones Майк Кочис в комментарии изданию LADbible, в начале игры новые впечатления, задачи и награды активируют систему вознаграждения мозга через дофамин, напряженные эпизоды вызывают реакцию, подобную «бей или беги», а уже 25 минут игры со сценами насилия могут снизить уровень кортизола, потом принося сильное расслабление.

Впоследствии погружение в игру в состоянии «потока» заставляет забывать о времени, движении, пище и воде, что истощает мозг из-за постоянной концентрации, обработки визуальной информации и принятия решений. Это приводит к переутомлению, обезвоживанию, дискомфорту, худшей реакции, внимательности и обработке информации.

После восьми часов игры, особенно вечером, яркий свет экрана угнетает выработку мелатонина, а высокая мозговая активность заставляет мысленно возвращаться к игровым событиям, из-за чего сложнее уснуть и нарушается режим сна и активности. Для восстановления после экрана Кочис советует приглушить свет, отказаться от интенсивной визуальной стимуляции и заняться спокойной деятельностью перед сном.

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