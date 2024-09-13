Как получить от других то, что вы хотите: 5 действенных методов влияния

Психологи назвали несколько техник, которые помогут влиять на других людей и всегда получать желаемое.
Рассказываем о пяти действенных методах для получения того, что вы хотите.
Как заставить других делать то, что вам нужно: 5 простых методов воздействия
- Если вы хотите, чтобы человек вам доверял, попросите его о небольшой услуге. Вообще, людям тяжело отказывать кому-либо и говорить "нет", вам не откажут даже те, которым вы не очень нравитесь. Когда человек начнет выполнять вашу просьбу, он настроится на доверие и сотрудничество с вами. После этого его можно будет просить о том, что вам действительно нужно.
- Если хотите побуждать человека к определенному решению, дайте ему сделать выбор. К примеру, не стоит спрашивать своего партнера: "Хочешь на завтрак яичницу?" Лучше предложите ему на выбор два блюда, но в пределах того, что вам не сложно сделать: "Что хочешь на завтрак – яичницу или овсянку?" Таким образом вы даете собеседнику видимое чувство контроля за ситуацией, хотя на самом деле, выбор делаете вы. Так как он принимал решение только в пределах того, что вы предложили.
- Если вы хотите, чтобы кто-то согласился с вашим мнением, кивайте во время того, как его объясняете. Слушатели в разговоре с вами невольно начнут делать то же самое, что запустит процесс построения глубокой коммуникации и доверия. Поэтому ваши оппоненты с вами согласятся, даже если сперва ваше мнение им не очень нравилось. Кроме того, своими кивками вы дадите понять, что разбираетесь в сути вопроса, поэтому вам можно доверять.
- Если хотите кому-нибудь понравиться, согрейте руки перед тем, как пожать руку другому человеку. Если от вас будет идти тепло, другой человек успокоится и будет чувствовать себя в общении с вами комфортно. А холодные руки настораживают, вызывая недоверие и дискомфорт.
- Если хотите, чтобы человек поверил в ценность ваших советов, скажите, что вас научила этому мама/отец/бабушка. Другие относятся с уважением к рекомендациям людей постарше, особенно когда вы говорите о них с гордостью и уважением. Это же касается и воспитания детей. Если хотите, чтобы ребенок прислушивался к вам, передавайте свои слова как советы от бабушки, а не как поучение в агрессивном тоне.
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