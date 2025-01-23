Как получить вдвое больший урожай картофеля: секреты опытных хозяев

Картофель – один из самых популярных и любимых овощей, поэтому растет на огороде практически каждого украинца.

Чтобы собрать максимально большой урожай картофеля, опытные огородники рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Рассказываем, как правильно сажать и выращивать картофель, чтобы получить гораздо больший урожай.

Как получить большой урожай картофеля: секреты опытных хозяев

Качественные клубни. Картошку нужно выбирать того сорта, который наиболее адаптирован к климатическим условиям региона вашего проживания. Чтобы культура была устойчива к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Лучше сажать клубни весом 50-80 граммов. Если картофель больше, то его нужно разрезать и смотреть, чтобы на каждой частице было не менее двух глазков.

Картошку нужно выбирать того сорта, который наиболее адаптирован к климатическим условиям региона вашего проживания. Чтобы культура была устойчива к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Лучше сажать клубни весом 50-80 граммов. Если картофель больше, то его нужно разрезать и смотреть, чтобы на каждой частице было не менее двух глазков. Купание в питательном растворе. Для ускорения роста побегов, клубень нужно выкупать в специальном растворе. В 10 литрах воды нужно растворить по 40 г калийной соли, азотного удобрения и суперфосфата. За сутки до высадки необходимо обработать картофель этим питательным раствором.

Для ускорения роста побегов, клубень нужно выкупать в специальном растворе. В 10 литрах воды нужно растворить по 40 г калийной соли, азотного удобрения и суперфосфата. За сутки до высадки необходимо обработать картофель этим питательным раствором. Правильное расположение участка. Картофель нужно сажать на возвышении, борозды должны быть расположены с севера на юг, чтобы культура получала как можно больше солнечного света.

Картофель нужно сажать на возвышении, борозды должны быть расположены с севера на юг, чтобы культура получала как можно больше солнечного света. Питание. Сначала, чтобы хорошо росла ботва, картофель подкармливают азотными удобрениями, например мочевиной, аммиачной селитрой или куриным пометом. А при формировании клубней картофель нуждается в удобрениях с калием и фосфором.

Сначала, чтобы хорошо росла ботва, картофель подкармливают азотными удобрениями, например мочевиной, аммиачной селитрой или куриным пометом. А при формировании клубней картофель нуждается в удобрениях с калием и фосфором. Защита от вредителей. Перед высадкой нужно обработать клубни от фитофтороза и вредителей. А во время активного роста необходимо обрызгивать картофель от колорадского жука.

Перед высадкой нужно обработать клубни от фитофтороза и вредителей. А во время активного роста необходимо обрызгивать картофель от колорадского жука. Хорошее "соседство". Опытные огородники рекомендуют сажать возле участка с картофелем горох, тогда урожай будет значительно больше. А чернобривцы и чеснок будут отпугивать вредителей, если будут растут возле картофеля.

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