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Наличие кондиционера дома может значительно помочь спастись от жары летом, однако среди владельцев этой техники до сих пор ведутся жаркие споры о том, как правильно его эксплуатировать. Главный вопрос, который беспокоит многих, — стоит ли оставлять прибор включенным на весь день или все же лучше выключать его, уходя из дома.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Часть владельцев убеждена, что выключать кондиционер на время отсутствия — это самый дешевый и эффективный способ. Другие же оставляют его включенным, чтобы система не перегружалась, охлаждая и без того раскаленный дом.

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Трое экспертов, опрошенных агентством Associated Press, сходятся во мнении: лучше всего повышать температуру на термостате на несколько градусов, когда никого нет дома. Это позволяет найти баланс между экономией, комфортом и контролем влажности.

Хотя полное отключение прибора на несколько часов обычно позволяет сэкономить деньги и электроэнергию, во влажном климате это чревато появлением плесени и более быстрым износом техники из-за регулярных пиковых нагрузок. К тому же конечный результат зависит от типа кондиционера, уровня изоляции дома и предпочтений хозяев.

Стратегии кондиционирования воздуха различаются в условиях влажного и сухого климата

По данным Министерства энергетики США, изменение настроек термостата на 4–6 градусов по Цельсию в течение восьми часов в день позволяет сократить расходы на охлаждение или отопление на 10% в год. Однако конечная выгода зависит от продолжительности отсутствия, влажности и материалов, из которых построен дом.

По мнению профессора городского планирования из Университета Стони-Брук Элизабет Хьюитт, выключать прибор на короткий промежуток времени в 15 минут не имеет смысла, тогда как в течение восьмичасового рабочего дня это почти всегда дает реальную экономию. В то же время во влажном климате длительное отключение грозит появлением плесени, поскольку кондиционер выполняет роль осушителя.

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Профессор машиностроения Университета штата Аризона Патрик Фелан отмечает, что повышение температуры всего на 0,6 градуса по Цельсию позволяет сэкономить около 3% затрат на охлаждение. Однако слишком длительные паузы с последующим мощным включением могут привести к более быстрому износу оборудования, ведь системе требуется до получаса, чтобы выйти в рабочий режим максимальной эффективности.

Немаловажную роль играет и конструкция здания, о чем рассказал профессор архитектурной инженерии Университета Колорадо в Боулдере Грегор Хенце. По его словам, дома из бетона или кирпича дольше сохраняют прохладу, тогда как старые и хуже утепленные дома нагреваются быстро — в таких зданиях регулировать термостат имеет смысл, даже если вы уходите из дома ненадолго.

Как кондиционеры могут помочь сэкономить электроэнергию

Тип оборудования также напрямую влияет на суммы в счетах. Оконные кондиционеры, как правило, менее эффективны из-за сложности герметизации окна. По словам Элизабет Хьюитт, решить эту проблему помогает обычная недорогая монтажная пена, которая перекрывает пути для горячего воздуха.

Существенно упростить контроль за расходами позволяют «умные» термостаты. Как отмечает Патрик Фелан, замена обычного ручного регулятора на интеллектуальное устройство типа «Nest» позволяет сэкономить около 10% электроэнергии. Благодаря датчикам движения такие системы автоматически повышают температуру, когда дома никого нет, и охлаждают помещение к вашему возвращению.

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Вопрос рационального использования охлаждающей техники имеет критическое значение и в масштабах всей страны. Согласно исследованиям, кондиционирование жилых и коммерческих зданий в США потребляет от 4% до 7% всей электроэнергии страны — и это без учета колоссальных затрат на охлаждение центров обработки данных.

Как охладить дом без кондиционера

Эксперты отмечают, что такие простые меры, как защита от солнечного света, могут в значительной степени помочь сохранить прохладу в домах.

По словам специалистов, простое открывание окон на ночь, когда на улице становится прохладнее, закрывание жалюзи днём или использование тонированной оконной плёнки значительно поможет снизить температуру воздуха в вашем доме.

Как охладить дом во время жары — последние новости

Ранее ТСН.ua сообщал, что без кондиционера спастись от жары помогут простые лайфхаки: частое мытье пола холодной водой, плотное закрытие окон и жалюзи днём и проветривание утром и вечером, а также расставленные по комнатам бутылки со льдом или мороженое перед вентилятором для усиления охлаждения.

Кроме того, создать прохладу в доме поможет не только соответствующая техника, но и правильный декор: легкий текстиль, светлые цвета, приглушенное освещение и свободная расстановка мебели способны снизить ощущение жары. По словам экспертов, проще всего — избавиться от вещей, которые визуально и физически добавляют тепла, чтобы пространство казалось более лёгким, свежим и комфортным в летнее время без лишних затрат.

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