Как пользоваться радиатором дома: три ключевых условия для безопасной и эффективной работы

Важные советы по безопасному использованию обогревателем в вашем доме, о которых следует помнить.

Радиатор – это прибор в вашем доме, на который вы можете не обращать особого внимания, пока он не издает никаких странных звуков и нагревается, вы, вероятно, предполагаете, что он работает нормально. Однако есть способ настроить радиатор и поддерживать его так, чтобы он подольше обогревал комнату с максимальной эффективностью.

Об этом рассказала Гелазио Лечуга, эксперт в интервью House Digest.

Как пользоваться радиатором, чтобы он качественно и эффективно обогревал помещение.

Очищать радиатор — основное требование при обслуживании во избежание опасных ситуаций. Это лучшие способы получить от него максимальную пользу. Устанавливайте радиатор подальше от бытовых предметов. Оставьте не менее 20-30 см пространства для надлежащего потока воздуха и передачи тепла. Это означает, что не следует размещать мебель или декор слишком близко к обогревателю с любой стороны. Убедитесь, что вентили радиатора полностью открыты. Это обеспечит надлежащую работу устройства.

Можно ли сушить вещи на радиаторе

Использовать обогреватель как устройство для сушки специалисты не рекомендуют. Некоторые люди используют радиатор для сушки одежды, но плесень, грибок и коррозия, возникающие в результате этого процесса, не только влияют на долговечность прибора, но также могут представлять риск для здоровья тех, кто им пользуется.

"Сушка вещей на радиаторе увеличивает вероятность прилипания обгоревших или расплавленных предметов к обогревателю и возникновению опасности. Единственное, что можно размещать на приборе, – это поддон с водой, которая будет действовать как увлажнитель воздуха", — говорит эксперт Гелазио Лечуга.

Также она напомнила о регулярной очистке радиатора. Это ключевое условие. Регулярно чистите радиатор, чтобы удалить любую грязь или пыль, которые могут накапливаться вокруг него и препятствовать надлежащей циркуляции воздуха.

Напомним, батарея будет греть лучше, если очистить батареи от пыли и прочего загрязнения.

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