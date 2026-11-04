Как пользоваться туалетом, когда нет воды: практическая инструкция

Как пользоваться унитазом, когда нет воды. Фото: www.youtube.com/@SensiblePreparedness

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Из-за постоянных российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре украинские города регулярно сталкиваются с массированными обесточениями. Энергосистема подвергается серьезным испытаниям, поэтому блекауты, аварийные отключения света и перебои с водоснабжением и теплом стали частью нашей обыденности.

Когда из-за вражеских обстрелов исчезает электричество, останавливаются насосные станции, а в кранах исчезает вода, привычный бытовой комфорт разрушается в один момент. Одним из самых сложных и неприятных вызовов в таких чрезвычайных ситуациях становится выход из строя системы канализации и полное отсутствие проточной воды для смыва. Однако даже в самых сложных условиях длительного блэкаута специалисты поделились инструкцией, как обычный домашний унитаз с помощью простых подручных средств пригодить для использования.

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Как пользоваться туалетом при отключении воды: подробная инструкция

1. Перекрытие водоснабжения и опорожнения слива

Первым шагом в подготовке аварийного туалета является полное прекращение подачи воды. Запорный вентиль обычно расположен непосредственно за унитазом — его следует повернуть по часовой стрелке до упора.

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Перекрываем воду. Фото: www.youtube.com/@SensiblePreparedness

После этого нужно слить воду из бачка, нажав кнопку или рычаг. Поскольку подача перекрыта, бачок больше не будет наполняться. Однако на дне самого унитаза останется количество воды. Полностью избавиться от нее с помощью обычного вантуза вряд ли удастся — он лишь немного снизит уровень воды, чего недостаточно для последующей установки пакетов.

Чтобы чаша стала сухой, остатки жидкости нужно убрать вручную. При наличии электроэнергии для этого удобно использовать небольшой строительный пылесос (шоп-вакуум). Если света нет, подойдет любой подручный инструмент: маленькая чашка, губка, медицинская груша или шприц большого объема. Главная цель на этом этапе — максимально осушить внутреннюю поверхность чаши.

2. Защита от канализационных газов

Удаление воды из чаши создает одну важную проблему: в обычном режиме именно водяной затвор (гидрозатвор) блокирует проникновение неприятных и токсичных канализационных газов обратно в жилище. После осушки этот защитный барьер исчезает.

Чтобы временно перекрыть доступ воздуха из труб, можно воспользоваться простой самодельной заглушкой. Для этого берут обычный пластиковый пакет, плотно наполняют его старыми тряпками или тканью и крепко завязывают крепкой веревкой. Полученный из сверток аккуратно утрамбовывают в сливное отверстие унитаза.

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Совет по безопасности. Наружный конец веревки обязательно следует надежно привязать к держателю туалетной бумаги или другому стационарному элементу возле унитаза. Это гарантирует, что импровизированный затвор случайно не проскользнет внутрь системы, а после восстановления водоснабжения его можно будет легко вытащить назад.

Самодельная заглушка. Фото: www.youtube.com/@SensiblePreparedness

3. Установка герметичного мешка для отходов

Когда ливень надежно загерметизирован, можно переходить к монтажу приемной емкости.

Для этого оптимально использовать прочные биоразлагаемые пакеты вместимостью около 20 литров.

Пакет полностью заправляется внутрь чаши унитаза, а его края аккуратно фиксируются по периметру керамики с помощью малярного скотча. Малярный скотч подходит для этого лучше всего: он крепко удерживает нагрузку, но легко снимается после завершения использования, не оставляя липких следов.

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Завершив фиксацию, крышку унитаза опускают вниз, прижимая края пакета.

Закрепление пакета. Фото: www.youtube.com/@SensiblePreparedness

Борьба с жидкостью и неприятными запахами

Для поглощения влаги и нейтрализации запахов при использовании аварийного туалета применяют специальные гелеобразователи (так называемый пу-гель). Попадая на жидкость, один пакетик мгновенно связывает влагу, превращая ее в плотную гелеобразную массу или даже порошок. При необходимости количество реагента можно увеличить в зависимости от объема жидкости.

Если специальных химических средств под рукой нет, прекрасной и абсолютно доступной альтернативой станут обычные опилки, измельченная бумага или другие высокоабсорбирующие сыпучие материалы, эффективно впитывающие влагу и сдерживающие распространение запахов.

Нейтралиазция отходов. Фото: www.youtube.com/@SensiblePreparedness

Завершение работы и восстановление системы

Когда мешок заполняется, сиденья унитаза поднимают, осторожно отклеивают защитную ленту, крепко завязывают пакет и утилизируют его согласно правилам обращения с бытовыми отходами в условиях чрезвычайной ситуации. После этого можно закрепить новый пакет для дальнейшего использования.

Восстановление системы. Фото: www.youtube.com/@SensiblePreparedness

Как только централизованное водоснабжение и работа канализации полностью восстанавливаются, процесс возвращают в исходное состояние, вынимают защитный пакет с тряпками из отверстия, открывают запорный вентиль подачи воды — и санузел снова готов к стандартному использованию.

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