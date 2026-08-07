Как помочь коту или собаке в жару: не упустите первые признаки перегрева любимцев

Кот и собака

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В жару как коту, так и собачке нужны свежая вода, тень или прохладное помещение и минимум активности в самые горячие часы. Если у животного уже есть признаки перегрева, его нужно немедленно забрать с солнца, начать постепенно охлаждать и связаться с ветеринаром.

ТСН.ua собрал главные советы по поводу домашних любимцев в жаркие дни.

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Почему жара опасна для кошек и собак

У собак риск теплового удара возрастает из-за жары или высокой влажности после чрезмерной физической нагрузки, а также у пожилых животных, животных с избыточным весом, короткой мордой, густой или темной шерстью, болезнями сердца или дыхательных путей. Кошки также могут перегреться, в частности, если оказались в закрытом душном помещении.

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Самая опасная ситуация — оставить любимца в закрытой машине даже ненадолго: салон быстро нагревается, а риск для животного резко возрастает. Не оставляйте ее там без присмотра.

Признаки перегрева, которых нельзя ждать

У собаки опасными сигналами являются сильное дыхание, обильное слюноотделение, рвота, диарея, слабость, спутанность, судороги или потеря сознания. У кота перегрев может проявляться чрезмерным дыханием, слюнотечением, слабостью, рвотой, диареей или коллапсом.

Если животное не может нормально стоять, теряет сознание, имеет судороги, тяжело дышит или его состояние быстро ухудшается, это неотложное состояние. Сразу звоните по телефону в ветеринарную клинику и предупредите, что вы везете животное с подозрением на тепловой удар.

Что сделать для консультации с ветеринаром

Перенесите животное в тень или в прохладное помещение. Прекратите любую активность. Начните охлаждение холодной, но не ледяной водой. Осторожно смачивайте шерсть и снабдите движение воздуха вентилятором. Предложите воду, если животное при сознании может глотать. Не вливайте воду насильно — это может привести к захлебыванию. Продолжайте путь к ветеринарной клинике в прохладном, хорошо проветриваемом транспорте. Не откладывайте осмотр, даже если после охлаждения животному стало лучше.

Не используйте ледяную воду, ледяную ванну, лед или спирт для резкого охлаждения. Не накрывайте животное плотно мокрой тканью: оно может удерживать тепло у тела. Вместо этого смачивайте шерсть и поддерживайте циркуляцию воздуха.

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Как безопасно организовать прогулку и дом

Собаку лучше выгуливать рано утром или вечером, когда воздух прохладнее. Выбирайте тень, сократите маршрут и не заставляйте животное бегать или активно играть под солнцем. Вода и дорожная миска должны быть при каждой прогулке.

Обеспечьте постоянный доступ к свежей воде, проветривание без перегрева комнаты и место, куда животное может уйти в тень. Для кошек при экстремальной жаре безопаснее оставаться в прохладном помещении; также проверьте, не может ли животное закрыться в гараже, теплице или другом удушливом здании.

Распространены опасные ошибки

Отдельное правило касается шерсти: не брейте и не стригите кота или собаку очень коротко без надобности или рекомендации ветеринара. Как объяснял ветеринар Евгений Кмитевич в материале TSN.ua о помощи котам и собакам в жару, шерсть и подшерсток образуют воздушную прослойку, которая частично защищает животное от температурных перепадов.

Не оставляйте любимца в машине, не устраивайте длительные прогулки в жару и не ждите, что опасные симптомы пройдут сами. При подозрении на тепловой удар первая помощь необходима одновременно с консультацией и скорейшей транспортировкой к ветеринару.

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