Как помочь помидорам быстрее покраснеть: что нужно сделать огородникам прямо сейчас

Рассказываем, что именно мешает помидорам быстрее покраснеть и какие действия помогут поправить ситуацию. Об этом пишет ресурс «Мы-Украина».

Естественные сроки. Прежде всего, стоит проверить сроки созревания плодов. Ранние томаты могут созревать уже через 85 дней после появления всходов, тогда как поздние — лишь через 110-120. Если срок не истек, возможно, стоит просто подождать. Также обратите внимание на погодные условия, недостаток солнца или прохлада могут задержать покраснение томатов на несколько недель.

Недостаточно тепла и света. Помидоры достаточно теплолюбивы, если температура опускается ниже +20 °С, процесс выработки ликопина — пигмента, придающего красный цвет, замедляется. Обрежьте лишние листья, которые затеняют плоды, и следите за освещением, особенно в теплице. В случае похолодания накрывайте кусты агроволокном.

Избыток азота. Одна из самых популярных причин, почему томаты не краснеют, это избыток азотных удобрений. В этом случае растение «жирует», наращивая листья, а плоды остаются зелеными. Чтобы помочь помидорам быстрее покраснеть, подкормите их калийно-фосфорными удобрениями, например, настоем древесной золы или монофосфатом калия.

Неправильный полив. Слишком частый или неравномерный полив негативно влияет на корни культуры. Корневая система не получает достаточно кислорода, что замедляет процессы роста и созревания помидоров. Поливайте один раз в 3-4 дня, но обильно, и не забывайте мульчировать почву.

Загущенность и нехватка воздуха. Если листва затеняет плоды, они не получают достаточно солнечного света и тепла для созревания. Регулярное пасынкование и удаление нижних листьев поможет улучшить вентиляцию и освещение.

Растение испытывает стресс или болеет. Жара, резкие перепады температуры или грибковые заболевания могут остановить созревание томатов. Затеняйте помидоры в жару, используйте биопрепараты или сыворотку для профилактики фитофтороза. Для снижения стресса подойдет опрыскивание раствором с аскорбиновой кислотой.