Как помочь помидорам пережить жару и не потерять урожай

Помидоры / © Associated Press

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Помидоры любят тепло и солнечную погоду. Однако когда температура поднимается слишком высоко, это может повредить томатам. Чтобы сохранить энергию и влажную жару, помидоры замедляют рост, листья скручиваются, растения могут вообще погибнуть.

О том, как оградить помидоры от жары и сохранить урожай, пишет marthastewart.

Основные рекомендации опытных садоводов

Помидоры нуждаются в солнце, но в периоды экстремальной жары прямые лучи в течение всего дня могут стать проблемой. Если природной тени от деревьев, забора или строения нет, можно использовать затенительную сетку. Для помидоров обычно достаточно легкого притенения.

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В жару помидорам нужно больше воды. Лучшее время — утро. Если поливать днем, значительная часть воды быстро улетучится, не добравшись до корней. Воду следует лить под корень, а не на листья. Чрезмерная влага на зеленой массе может создать условия для развития болезней. Почва должна быть влажной, но не заболоченной.

Мульча помогает удерживать влагу в почве, защищает корни от перегрева и уменьшает количество сорняков. Для помидор можно использовать солому, скошенную подсушенную траву, компост или другие органические материалы.

Важно мульчировать уже увлажненную почву. Если уложить мульчу на сухую землю, она может стать барьером и мешать воде быстро проникать в корни. Слой мульчи должен быть умеренным — примерно несколько сантиметров.

Раньше мы писали о том, как правильно поливать помидоры, чтобы они не лопались. Больше об этом читайте в новости.

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