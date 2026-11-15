Как помочь собаке пережить взрывы и громкие звуки во время обстрелов: советы специалистов

Собака / © pexels.com

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Громкие взрывы, сирены и выстрелы могут вызвать у собак сильный стресс. Во время войны владельцам важно уметь распознавать признаки тревоги любимца, позаботиться о его безопасности и знать, как помочь животному справиться со страхом.

Об этом сообщает организация Dogs Trust.

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Как понять, что собака боится взрывов и громких звуков

По данным организации Dogs Trust, страх у собак может проявляться по-разному. Одни животные ищут постоянную близость с хозяином, прижимают уши, отказываются от еды и лакомства, часто облизывают губы или имеют усиленное слюноотделение.

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Другие собаки дрожат, прячутся под кроватью или в шкафу, нервно бегают из комнаты в комнату или даже могут невольно опорожняться в помещении. Особенно опасно, если испуг заставляет животное убегать: оно может выбежать на дорогу или потеряться.

«Даже незначительные признаки страха не следует игнорировать. Громкие и неожиданные звуки могут сильно истощать животное, поэтому важно вовремя помочь ему справиться с тревогой», — подчеркивают Dogs Trust.

Как успокоить собаку во время взрывов: советы кинологов

Если собака боится взрывов, прежде всего нужно уменьшить влияние шума и помочь ему чувствовать себя в безопасности. Специалисты Dogs Trust советуют придерживаться нескольких правил:

Закрывайте окна и шторы. Это поможет частично приглушить звуки с улицы и скрыть вспышки света.

Включите телевизор или спокойную музыку. Они могут замаскировать громкие звуки извне.

Сохраняйте спокойствие. Старайтесь соблюдать привычный распорядок и не суетиться. Если собака сама ищет вашего внимания, разбудите рядом и поддержите ее.

Не ругайте любимца. Испорченные вещи, лужи мочи в помещении или другое необычное поведение могут являться реакцией собаки на сильный страх. Наказание только усугубит тревогу.

Заранее планируйте прогулки. Следите за предупреждениями об опасности и не оставляйте собаку без присмотра. Во время воздушной тревоги при необходимости переходите в укрытие вместе с животным, используя поводок или переноску.

«Постепенно приучать собак к разным звукам стоит еще в щеночном возрасте. Для этого подойдут аудиозаписи грозы, выстрелы, фейерверки или бытовые шумы. Главное — не заставлять животное слушать пугающие его звуки и не создавать стрессовых ситуаций намеренно», — подчеркивают в Dogs Trust.

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Перед занятием убедитесь, что собака спокойна и находится в обычной среде. Включите запись на очень низкой громкости и наблюдайте за реакцией животного. Если она продолжает играть или заниматься привычными делами, громкость можно постепенно увеличивать на следующих занятиях. Если же собака начинает нервничать, тренировку нужно прекратить, а в следующий раз сбавить громкость и продвигаться медленнее.

Как создать безопасное пространство для собаки во время обстрелов

Специалисты Dogs Trust советуют заранее обустроить для собаки уютное и безопасное место, где она сможет укрыться во время громких звуков. Это может быть лежанка, отдельный уголок или комната, где животное будет чувствовать себя спокойнее. По возможности положите туда любимые игрушки, одеяло и знакомые вещи.

В организации отмечают, что приучать собаку к такому месту нужно заранее, когда она спокойна. Так любимец будет постепенно ассоциировать его с комфортом и безопасностью.

«Не нужно силой вытаскивать любимца из-под кровати или другого места, где он скрылся во время взрывов. Если животное само выбрало себе тайник, дайте ему возможность побыть там, если это безопасно», — отмечают в Dogs Trust.

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Если страх громких звуков повторяется или усиливается, следует обратиться к ветеринару. Специалист проверит, не связана ли такая реакция с проблемами со здоровьем, и при необходимости посоветует консультацию со специалистом по коррекции поведения животных.

Напомним, ранее мы рассказывали о семи породах собак, представители которых тяжелее всего переносят одиночество. Такие животные особенно нуждаются в внимании и общении с хозяевами, а длительное пребывание наедине может вызвать у них стресс и тревогу.

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