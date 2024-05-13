Как помолиться за украинских воинов: сильнейшие молитвы-обереги за родных, которые на войне

Прежде чем провозглашать молитву, лучше прочесть ее несколько раз, чтобы не прекращаться.

Победа над российским врагом и мир остается величайшим желанием для украинцев. В непростые времена все верующие обращаются к Богу за утешением и с просьбами о защите военных. Они просят Господа благословения и крепкого здоровья для наших защитников, чтобы они вернулись в свои семьи здоровыми и невредимыми.

ТСН.uaсобрал ряд сильнейших молитв за украинских воинов, защищающих страну.

Молитва о украинском воине

Предвечный Творче, Боже мира и добра, своей непостижимой силой встань сегодня на защиту твоих верных сыновей и дочерей, которые, рискуя собственной жизнью, стали на защиту своего народа.

Будь для каждого из них силой и мощью, верной опорой в мгновение испытаний и светлым горизонтом в сумраке угроз. Увенчай их усилия победой добра над злом, правды над ложью, справедливости над обидой. Подведи каждого, кто споткнется; возврати каждого потеряющегося; повесели каждого, израненного сердцем; воскресение даруй всем павшим за своих братьев и сестер. Сделай их надежной опорой для украинского народа – его щитом и надеждой. А в грозном клокотке боя дай каждому из них силы и отваги не сойти с дороги, ведущей к окончательной победе.

Боже, пусть будет завтра и пусть будет мирный рассвет, а на его страже пусть верно стоит отважный защитник Украины – украинский воин.

Молитва-оберег для воина

Боже Великий, Боже Всесильный! Мы, грешные дети Твои, в повиновении сердец наших приходим к Тебе и преклоняем головы наши. Отче! Прости вины наши и вины отцов, дедов и прадедов наших. Прими ныне, молим Тебя, искреннюю молитву нашу и благодарность нашу за безграничное милосердие Твое к нам. Выслушай наши молитвы и прими мольбы наших сердец. Благослови нашу Родину Украину, победу над врагом, судьбу и счастье ей дай. Премилостивый Господи, всем, кто прибегает к Тебе с мольбой, воздай милость Твою. Умоляем Тебя, Боже, о воинах и защитниках, о братьях и сестрах наших, и о всех нуждающихся в Твоем милосердии и помощи Твоей. Соедини нас всех в единую великую Христову семью, чтобы все люди Украины нашим единством и победами славили величественное имя Твое всегда, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва о раненых

Владыка Вседержитель, Святый Царь, который всех наставляешь, но не уничтожаешь, укрепляешь падших и возносишь свергнутых, печали жизни человеческой рассеиваешь. Молимся к Тебе, Боже наш, раба Твоего больного (имя) посети милостью Твоею, прости ему всякую вину свободную или несвободную.

Так, Господи, Твою целительную силу с Неба сошли, прикоснись к его телу, погаси горячку, уйми страсть и всякую тайную немощь. Будь врачом слуги Твоему, подними его с постели недуга и от ложа боли – целым и здоровым, сделай его послушным Твоей Церкви и исполнителем Твоей воли.

Тебе ведь надлежит миловать и спасать нас, Боже наш, и мы Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Молитва для женщин за мужчину-военного

О Пречистая Дева, Матерь Господа Всевышних сил, неба и земли казацкой Царица! Прими мою, Рабы Божьей (имя) молитву о муже моем (моем), который встал на защиту своей родины Украины от жестокого захватчика.

Защити нас, недостойных рабов Твоих, и вознеси молитвы наши к Богу и Сыну Твоему, чтобы милосердился к защитникам нашим и послал благодать Свою к тем, кто чтит Всечестное имя Твое с верой и любовью.

Будь милосерден к Рабу Божьему (имя) и защити его своей силой! Молюсь к Тебе Пречистая и Непорочная Дева как к всемогущей заступнице и руководительнице спасения нашего! Охраняй защитника Украины от опасности и всяческих угроз, наполни его душу отвагой, а в его врагов всели страх и стыд.

Сохрани соборность земли нашей украинской, покрой нас святым Твоим омофором от посягательства злых нечистых сил и всякого супостата. Да будет в стране нашей правда Господня, и так сохранится независимость и непокорность украинских земель. Аминь.

Молитва матери за сына на войне

Милосердный Боже, Отче наш, обращаюсь к Тебе и преклоняю колени моего сердца, сердца матери, сын которой находится на войне.

Боже Всемогущий, отдаю в Твою любящую Родительскую руку жизнь сына моего и молю Тебя, Отче, храни его жизнь от всякого шара, от измены, от всякого плена.

Укрой его Твоей Святой рукой и помоги ему выполнить свой долг, защищая Отечество от врагов. В трудную минуту жизни помоги ему взывать к Тебе и полагаться только на Тебя и на Твое Слово.

Пусть Твоя милость и благодать будет с ним, чтобы он был смелым, мужественным и принимал правильные решения – решения от Тебя. Помоги ему всегда помнить, что жизнь его скрыта со Христом в Тебе. Сохрани его жизнь и дай ему познать радость исполненного долга и радость победы над врагом.

Благодарю Тебя, Отче, что воля Твоя благоуспешно исполняется рукою Твоею в жизни моего сына. Славлю Тебя, Великий Боже, и поклоняюсь Тебе. Аминь.

Молитва о погибших воинах

Непобедимый, необъятный и могучий в борьбе Господи Боже наш! Молим Тебя, помяни в Царстве Твоем православных воинов, в боях убитых, и прими их в Свои небесные светлицы как израненных мучеников, омытых своей кровью, как пострадавших за Святую Церковь Твою и Родину, которую благословил Ты как наследие Твое. Молим Тебя, прими воинов, отошедших к Тебе, в полки ратоборцев Небесных Сил, прими их милостью Твоею, ибо они отдали жизнь в бою за независимость земли Украинской, потому что защищали от врагов православную веру, в трудные годы защищали Отчизну от чужеземных орд. Помни, Господи, и всех, добрым подвигом соперничавших за издавна береженное Апостольское Православие, за освященную и Тобой избранную, как народ Божий, украинскую землю, на которую враги Креста и Православия приходили с огнем и мечом. Прими с миром души рабов Твоих (имена), воевавших за мирную жизнь нашу, за благополучие и покой наше, и даруй им вечный покой, ибо они спасали города и села и собой защищали Родину.

Молитва о мире в Украине

Боже Святой, Отче Вседержитель, сын Единородный и Души Святой, что все в твоей власти держишь и обо всем заботишься Премудрым твоим промыслом, молимся Тебе о Боге хранимом государстве нашей Украине, боголюбивом народе, власти и войске его, даруй им, Господи, неот' емкий мир, возложи им на сердце хорошо о Церкви твоей и обо всех людях Твоих, чтобы и мы в тишине и чистоте проводили жизнь нашу во всяком благочестии и добродетелях. Избавь, Господи, государство наше от голода, моря, землетрясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и раздора. Семьи в мире и любви сохрани, детей воспитай, молодежь научи, старость поддержи, путешествующим сопутствуй, нищих защити, нездоровых исцели, тех, кто за решеткой, вспомни, рассеянных собери, обольщенных наверни и соедини со Святой Твоей соборной и апостольской. Ибо Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и во всякое время и во веки веков. Аминь.

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