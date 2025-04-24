Как помыть клубнику, малину и другие ягоды, чтобы они не помялись: об этом мало кто знает

Как помыть ягоды, чтобы они не помялись / © www.freepik.com/free-photo

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В начале мая уже продают свежую клубнику, малину и виноград. Эти ягоды привлекательны на вид, имеют непревзойденный аромат и вкус. Однако после мытья они мнутся и довольно быстро портятся. А все потому, что многие не знают, как правильно их мыть. Рассказываем, как нужно мыть клубнику, малину, абрикосы, виноград и другие ягоды, чтобы они не помялись и не были водянистыми.

Как помыть ягоды, чтобы они не помялись и не были водянистыми

Эксперты по безопасности питания отмечают, что перед мытьем ягоды необходимо перебрать. Убрать все подгнившие, помятые, незрелые и поврежденные. Если на плодах много песка или земли, то их надо ненадолго замочить в прохладной воде.

Клубнику, малину, вишню, черешню и смородину нужно мыть методом контрастных ванн. Наберите в глубокие емкости холодную и теплую воду, чтобы туда можно было погрузить дуршлаг. Ягоды переложите в дуршлаг и поочередно опускайте то в теплую, то в холодную воду. Достаточно 2-3 таких погружений, чтобы ягоды стали чистыми и безопасными для употребления.

Абрикосы, персики, нектарины и другие плотные фрукты можно аккуратно мыть под краном.

Виноград. Эксперты рекомендуют сначала снять ягоды с гроздей, а затем промыть под струей воды.

Что делать, если помытые ягоды полностью не съели

Необходимо понимать, если помытые ягоды остались, они могут очень быстро испортиться. Но чтобы их можно было сохранить немного дольше, ягоды нужно сначала выложить на полотенце, чтобы они высохли. А затем положить в широкую емкость или на большую тарелку в один слой, предварительно застелив дно посуды бумажными салфетками. Они заберут лишнюю влагу и немного продлят ягодам жизнь.

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