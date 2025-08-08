Как помыть москитную сетку в домашних условиях: даже не нужно снимать с окон

Как помыть москитную сетку на окнах, не снимая ее / © unsplash.com

При уходе за москитной сеткой важно избегать жестких инструментов или абразивных средств — они могут повредить хрупкую структуру полотна. Вместо этого лучше воспользоваться деликатными методами очистки, которые сохранят ее целостность.

Для влажной очистки понадобится:

теплая вода;

жидкое мыло или моющее средство;

мягкая губка;

салфетка из микрофибры или бумажное полотенце.

Сначала смочите сетку водой. Затем, используя губку с мыльной пеной, аккуратно уберите налет, пыль и загрязнение. Завершите процедуру тщательным ополаскиванием чистой водой. В то же время этот метод более эффективен, когда сетку снимают из окна.

Альтернативно, можно воспользоваться сухой очисткой: пройдитесь по поверхности сетки мягкой щеткой сверху вниз, не используя воду или моющие средства. Это быстрый и безопасный способ поддерживать сетку в чистоте между полноценными мойками.