Как помыть окна в домашних условиях до прозрачности: лайфхак, который поможет сделать их прозрачными

Как помыть окна

Кто сказал, что эта идеальная прозрачность — это результат дорогих химикатов? На самом деле, прозрачных, блестящих окон без развода можно достичь с помощью старинного, экологичного и копеечного метода. Специалисты поделились лайфгаком, как добиться эффекта «отсутствия оконного стекла».

Как помыть окна домашними средствами

Прежде чем окно сможет засиять, его нужно почистить от всего, что принесла осень — жирной пленки, уличной пыли, застывших капель.

Для этого готовят насыщенный мыльный раствор. Он должен быть достаточно концентрированным, чтобы растворить стойкую грязь. Можно использовать стружку хозяйственного мыла или, как советуют некоторые хозяйки, дегтевое мыло, которое прекрасно расщепляет жир.

Смоченной в растворе губкой тщательно протирают всю поверхность стекла и рамы. Это первоначальное очищение возвращает чистоту, но еще не дарит блеска. После него стекло обязательно промывают чистой водой, чтобы смыть мыльную пену.

Чтобы «отполировать» окна до прозрачности нужно использовать средство, которое всегда найдется на кухне — крепко заваренный черный чай.

Чай действует как мягкий природный полироль. Благодаря дубильным веществам (танинам), он нейтрализует микроскопические жировые пленки и придает стеклу того же «янтарного» или хрустального блеска, без едкого запаха химии. Охлажденный, крепкий настой чая становится финишным средством.

Итак, в нем смачивают чистую, мягкую салфетку из микрофибры. Быстрыми, энергичными движениями покрывают стекло чаем, а затем — и это ключевой момент! — немедленно, не давая влаге высохнуть, отполируют поверхность до блеска. Для этого идеально подходит сухая микрофибра или даже скомканная газета, прекрасно впитывающая влагу и не покидающая ворса.

После столь завершающего ухода стекло становится настолько прозрачным, что создается иллюзия полностью открытого окна. Ваш дом будет наполнен светом, готов встретить любую, даже самую мрачную, осеннюю погоду.