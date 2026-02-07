Как помыть посуду без воды: простые лайфхаки во время отключений

Грязная посуда / © Фото из открытых источников

Реклама

Во время длительных отключений света и перебоев с централизованным водоснабжением даже обычное мытье посуды может превратиться в настоящее испытание.

ТСН.ua собрал практические советы и простые лайфхаки, которые помогут помыть посуду в случае отключения водоснабжения — без лишних затрат воды.

Прежде всего стоит позаботиться о том, чтобы грязи было как можно меньше еще до мытья. Остатки пищи лучше сразу соскребать силиконовой лопаткой или салфеткой, не давая им засохнуть. Такой подход значительно сокращает потребность в воде и избавляет от необходимости долго замачивать посуду.

Реклама

Один из самых экономных способов — мытье в двух емкостях. В первой готовят мыльный раствор: несколько литров теплой воды и минимальное количество средства для мытья посуды. В этой воде тарелки и чашки моют губкой, не сливая ее после каждого предмета. Вымытую, но еще не сполоснутую посуду откладывают отдельно. Вторая емкость предназначена для ополаскивания чистой водой. Если ее немного, стоит начинать со стаканов и столовых приборов, а уже потом переходить к более жирной посуде.

Кастрюли и сковородки требуют отдельного подхода. Сначала с них снимают остатки пищи салфетками, после чего добавляют немного горячей воды с моющим средством и оставляют на несколько минут, чтобы размягчить нагар. Эту воду лучше слить. Далее посуду домывают в общем мыльном растворе и быстро ополаскивают.

Полезным лайфхаком во время отключений может стать электрическая помпа для бутыли с водой. Ее устанавливают на 10-19-литровую емкость и используют как импровизированный «кран», дозируя воду небольшими порциями.

Еще один простой вариант — обычная пятилитровая бутыль. В нижней части емкости делают несколько маленьких отверстий гвоздем или раскаленной иглой. Принцип работы прост: когда крышку откручивают — вода течет, когда закручивают — подача прекращается.

Реклама

Ранее мы сообщали, как подготовить запас воды и поддерживать личную гигиену во время отключений водоснабжения.