Как помыть посуду, когда нет воды: простые способы, которые спасут во время отключения

Экономное мытье посуды / © pexels.com

Особенно это касается мытья посуды: без горячей воды и стабильной канализации жир и остатки пищи снимаются тяжелее. Но даже в таких условиях можно поддерживать посуду в чистоте, если поступать разумно и экономно использовать воду.

Подготовка — залог экономии воды

Чтобы минимизировать расход воды, не допускайте засыхания остатков пищи. После использования сразу снимайте крошки, соусы, гарниры и жир. Засохшие наслоения придется долго оттирать или замачивать, что всегда увеличивает расход воды.

Перед мойкой организуйте рабочее место:

Подготовьте губку или щетку — щетка часто лучше справляется с жиром и требует меньше пены. Отложите бумажные полотенца или салфетки для предварительного снятия жира. Подготовьте две миски или ведра: для мыльного раствора и чистой воды.

Используйте теплую воду, если есть возможность — моющее средство работает более эффективно, а жир растворяется быстрее.

Остатки пищи — первый шаг к экономии.

Перед мытьем посуду нужно очистить «насухо»:

Соскребите остатки пищи ложкой, лопаткой или краем салфетки.

Промокните жир салфеткой, особенно из сковород и тарелок после жареного.

Разделите посуду по группам: стекло и чашки, столовые приборы, тарелки, жирные лоханки, кастрюли и сковородки.

Такая сортировка помогает мыть сначала чистые предметы и не загрязнять воду для ополаскивания.

Двухэтапная мойка: мыльный раствор + ополаскивание

Самый практичный способ экономии воды — мыть посуду в двух мисках.

Налейте несколько литров теплой воды, добавьте немного моющего средства. Избыток пены лишь усложняет ополаскивание.

Пройдитесь губкой по каждому предмету, складывая их по отдельности.

Если вода запачкалась, замените ее, вместо того чтобы домывать все в мути.

Сначала ополаскивайте стеклянные предметы и чашки, затем столовые приборы, тарелки и наконец жирную посуду.

Сковороды и кастрюли

Наибольшие проблемы создает жирная посуда:

Снимите остатки пищи салфетками или полотенцами.

Добавьте немного горячей воды с каплей моющего средства и оставьте на несколько минут — нагар размягчится.

Слейте эту воду по отдельности, не смешивая с чистой для ополаскивания.

Затем вымойте в общем мыльном растворе и быстро ополосните.

Нагар плохо уходит в холодной воде, поэтому даже небольшое количество горячей воды дает лучший результат.

Гигиена и верная последовательность

При экономии воды важно не только отмыть, но и избежать перекрестного загрязнения:

Часто полощите и отжимайте губку.

Мойте доски после сырого мяса по отдельности, не используя ту же воду для ополаскивания чашек.

Сушите посуду на чистой решетке или полотенце.

Рациональный подход: мойте посуду партиями, начиная с чистейшей, а жирную — последней. Так даже нескольких литров воды хватит на полноценную мойку без длительного замачивания.